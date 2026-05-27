「ミスヤングチャンピオン2024」でグランプリに輝いたグラビアアイドルの暫が24日、自身のインスタグラムを更新。野球のキャッチャー姿を披露し、反響を呼んでいる。



【写真】とんでもないフィット感 アンダーシャツって素晴らしい

ユニホームに身を包んだ下半身はレガースを着用。上半身はアンダーシャツ、マスクこそしていないものの、ミットを構える姿は本格的。インフルエンサーとしての顔のほか、プライベートでは草野球チームで捕手を務める野球女子。インスタには様々なコスプレに加え、野球のユニホームを使用したものも掲載している。



暫は「現役キャッチャーのグラドルです」と書き出し、「アンダーシャツの良さを伝えたい！！の気持ちで、 普段着ているアンダーシャツ姿でSNSに投稿していたのですが すごく好評で、こんなにアンダーシャツ好きな方いたんだ…！ と勝手に嬉しい暫です」と続けた。



長袖ユニホーム姿で露出している部分を探す方が難しい、捕手らしい“完全防御”スタイルだが、体のラインに強烈フィット。巨大な膨らみを浮かび上がらせている。「布面積としてはなんてことないですが、 ぴったり身体のラインが分かるのと、素材感がいいですよね！」と記し、アンダーシャツならではの良さを力説する。



さらに「普段の野球はグラビアのためにやっている訳ではまったくなくて、野球が好きで、上手になりたいので真剣にプレーしてるつもりです…！(よく顔泥まみれだよって試合の後言われてます)」と野球には真剣に取り組んでいることをあらためて記した。



ファンからは「キャッチャー姿が似合う」「構えが良いですね」「カッチョいいです」と腰を下ろして投手方向を見据えるショットに称賛の声。また、なめらかなラインが浮かび上がったスタイルに、「アンダーシャツの良さを広めよう」と布教を勧めるコメントも届いていた。



（よろず～ニュース編集部）