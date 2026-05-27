ABEMAは、5月28日から4日間連続で無料独占放送する『メトロック2026 〜東京ライブ最速放送〜』および『メトロック2026 〜独占生中継！〜』において、出演アーティストへのインタビューを敢行。東京公演DAY2のステージに登場したNEWSが、熱いパフォーマンスの裏側や今後の展望について語った。

今年で4回目のメトロック参戦となるNEWSは、ステージを終えて「4回目になるのでホームのような空気も感じつつ、その中で面白い試みをしてみたいと思い、新曲の初披露も行いました。ここにしかない一体感があると思うので、やっぱり『メトロック』は最高だなと思いました」と、フェスならではの魅力を改めて噛み締めた。

今回披露したセットリストの構築については、「リハーサルで『こんな曲やりたいよね』と話しながら順番を決めていった感じ。なので、今の3人のテンションや気持ちが反映されています」と解説。ステージで初披露となった新曲「KMK」についても、「明るく盛り上がる曲なので、野外で初披露できて良かったです。かつて『weeeek』を『メトロック』で初披露したときに、すごくフェスに合う曲なんだなと思ったんですけど、今回も同じ感触があり、“メトロックにピッタリ！”と思いました」と確かな手応えを明かした。

さらに、今後のグループの歩みについても言及。「8月からツアーが始まります。アルバム『KMK』を皮切りに、ここから結成25周年までの3年間にわたりツアーを行っていくので、ストーリー性のある3年間を作っていけたらと思っています」と、夏から始動する壮大なプロジェクトへの強い意気込みを語った。

photo by 岡本麻衣