小林幸子、『ショードラアワード2026』で「千本桜」歌いながらサプライズ登場 次のショードラ作品に期待寄せる
歌手の小林幸子が27日、都内で行われた『マイナビ ショードラアワード 2026』受賞式にサプライズで登場。ショートドラマに出演予定ということを明かし、期待感を語った。
【全身ショット】二の腕すらり！ブラウンのノースリドレスで登場した森香澄
小林は「千本桜」を歌唱しながら登場。会場からは歓声が上がった。
新潟出身の小林は昨年、地元を舞台としたショートドラマ『湯けむりインフルエンサーさっちゃん』に出演。インフルエンサー女将を熱演した。イベントでは「周りからの反響もありました」と語り、「私の年齢的に言いまして、ファンのみなさんの年齢層は高い方がいらっしゃるんですけど、その中でも子どもが増えました。すごくうれしかったです」とにっこり。
新潟県のプロモ―ションのショートドラマに再び出演予定だということを明かし、「具体的にはまだ決まってないんですが、楽しくて面白いものを作りたいなと思っております」と期待を膨らませた。
同アワードは斬新なアイデア、刺激的なコンテンツを生み出したショートドラマを表彰するもので、縦型ショートドラマの日本最大級のコンテスト。今回で3回目となる。受賞部門は、「一人芝居賞」「クリエイター賞」「出演者賞」「マテリアルショートドラマPR賞」「ショー旅賞」「いいね賞」「マイナビ新人賞」「大賞」。
イベントには、水島麻理奈、品田英雄、畑芽育、山下幸輝が登壇し、森香澄がMCを務めた。
【全身ショット】二の腕すらり！ブラウンのノースリドレスで登場した森香澄
小林は「千本桜」を歌唱しながら登場。会場からは歓声が上がった。
新潟出身の小林は昨年、地元を舞台としたショートドラマ『湯けむりインフルエンサーさっちゃん』に出演。インフルエンサー女将を熱演した。イベントでは「周りからの反響もありました」と語り、「私の年齢的に言いまして、ファンのみなさんの年齢層は高い方がいらっしゃるんですけど、その中でも子どもが増えました。すごくうれしかったです」とにっこり。
同アワードは斬新なアイデア、刺激的なコンテンツを生み出したショートドラマを表彰するもので、縦型ショートドラマの日本最大級のコンテスト。今回で3回目となる。受賞部門は、「一人芝居賞」「クリエイター賞」「出演者賞」「マテリアルショートドラマPR賞」「ショー旅賞」「いいね賞」「マイナビ新人賞」「大賞」。
イベントには、水島麻理奈、品田英雄、畑芽育、山下幸輝が登壇し、森香澄がMCを務めた。