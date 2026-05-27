サッカーW杯北中米大会（来月11日開幕）に臨む日本代表は国内合宿の活動がオフだった27日、チーム合流を翌日に控えたMF遠藤航（33＝リバプール）が千葉市内で自主トレを行った。中村俊輔（47）、長谷部誠（42）両コーチと約1時間調整。31日のアイスランド戦（MUFGスタジアム）での実戦復帰へ、4カ月前に負った左足甲故障の影響を感じさせない動きを見せた。

代表活動がオフだったこの日、静かなピッチで“超豪華”な自主トレが行われていた。遠藤はジョギングやストレッチなどで体をほぐすと、待っていたのは俊輔、長谷部両コーチとのトレーニングだ。まずはロンド（鳥かご）で軽快に動く。続けてミニコートでの練習では、俊輔コーチの球出しからボール受け、ゴール前で長谷部コーチとデュエル（1対1）。ジョギングしながら様子を見守っていた森保監督が思わず「キャプテン対決」とつぶやく。施設を訪れていた元日本代表DF内田篤人氏も熱視線を送るなど特別な1時間だった。

2月11日、リーグ戦のサンダーランド戦で左足甲を負傷。一時はW杯代表入りも不安視されるほどの重症だったが、手術と懸命なリハビリで間に合わせた。今後、チームに合流し、まずはアイスランド戦での実戦復帰を目指す。