アンカー・ジャパンは、「Eufy」（ユーフィ）から、iOSとAndroidの両OSに対応したカード型紛失防止トラッカー「Eufy SmartTrack Card E40」を発売した。価格は5990円。

本モデルは、iPhoneやiPadなどの「探す（Apple Find My）」アプリに加え、Android端末の「Find Hub」の双方に対応した。機種変更などによってスマートフォンのOSが変わった場合でも、端末を買い替えることなく継続して使用できる。ただし、両システムから同時に位置情報を確認することはできない。

筐体は従来モデルの「Eufy SmartTrack Card」と比較して約30%薄型化し、約1.7mmのスリム設計に仕上げられた。財布やカードケース、パスポートケース、ミニバッグのポケットなどへ容易に収めることができる。

また、新たにワイヤレス充電機能を備えた。パッド型のワイヤレス充電器に置くだけで充電できるほか、1回の充電で最大5カ月間の使用が可能なため、充電の手間や頻度をおさえて運用できる。

本体の大きさは約85×54×1.7mmで、重さは約12.0g。置き忘れや紛失の際は、専用アプリからの操作によって本体から最大80dBのアラーム音を鳴らし、位置を特定できる。Bluetoothの接続距離は最大80m。置き忘れ通知機能のほか、複数枚のカードを一括で管理する機能も実装している。プライバシー面への配慮として、アプリ上で紛失モードを有効にした場合のみ、本体背面に記載されたQRコードを介して拾得者に連絡先を共有できる仕組みを備える。