タレントのまつきりなさんは5月26日、自身のInstagramを更新。育児ショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：まつきりなさん公式Instagramより）

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タレントのまつきりなさんは5月26日、自身のInstagramを更新。息子とのさまざまなショットを公開しました。

【写真】まつきりなの育児ショット

「可愛いのが溢れ出ている‥」

まつきさんは「息子が生まれて半年」「このまま赤ちゃんでずっといてと思う反面、早く話してみたいなって毎日愛しい　ご機嫌なママで　がんばるよー！！！！」などとつづり、8枚の写真を投稿。1枚目は、抱っこしている息子に顔を蹴られているショットです。2枚目は、夫でお笑いコンビ・コットンのきょんさんと息子が並んで寝ている様子で、「寝相はパパ似で悪い　寝相画像は私の待ち受け」とのこと。同じポーズなのがかわいらしいです。

コメントでは「子きょんちゃん、ついこの間産まれたはずが…まさかのもう半年！？」「やばい〜めっちゃママだ〜」「全ショット愛おしい…これからもすくすく育ってね！！」「壁紙見るたびにキュンですね」「愛おしい家族」「可愛いでいっぱいだ〜　どんどん成長していくね」「寝相の写真親子って感じがする」「お顔隠してても可愛いのが溢れ出ている‥」と、絶賛の声が寄せられました。

家族3人ショットも！

1月25日には「地元岡山倉敷へ」と、家族3人ショットを公開していたまつきさん。幸せそうな様子がほほ笑ましいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)