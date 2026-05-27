過去10年で最多の195人。こちらは2025年、石川県内の職場で熱中症により医療機関を受診した人の数です。気温が高くなるこれからの時期は注意が必要です。

月別にみると梅雨に入る6月は湿度も高くなることから増え始めています。

本格的な夏を迎えるのを前に27日、屋外での作業が多い建設業界に対して、石川労働局は職場での熱中症予防対策の要請を行いました。

これから熱中症の発症リスクが高まることから、石川労働局では県建設業協会などに対し、対策の徹底を要請しました。

2025年、県内の職場で熱中症により医療機関を受診した人を業種別でみると、 建設業が最も多く全体の35%を占めています。

久々江龍飛フィールドキャスター「気温がぐんぐん上がるこれからの時期、建設現場ではどのような熱中症対策がとられているのでしょうか」

工事現場では「暑さ指数」に注意して作業

日中の最高気温が27.5度となった金沢市内。送水管の工事現場を訪ねてみると…

加賀建設土木部・曽我鋭司部長「気温と湿度から算出される値。暑さ指数といってWBGTを計測して、作業員がいつでも見られる状態にして、こちらにある危険や警戒を見ながら作業を進めている」

現場にはミストが出る扇風機や休憩用のテントが設けられ、スポーツ飲料や塩分タブレットも用意。作業員はファン付きの作業服を着用しています。

さらに、作業員が身に付けているのが。

加賀建設土木部・曽我鋭司さん「腕に体内温度計を装着して、異常になる前にセンサーで通知して、センサーが鳴った場合はこちらで休憩してもらう。体内温度計で音が鳴った場合にすぐに作業をやめる。やめる勇気も大事かなと思います」

作業前に1杯のスポーツドリンクを飲む「朝の1杯運動」

また、独自の取り組みをしている別の工事現場もありました。作業前に1人1杯のスポーツドリンクを飲む「朝の1杯運動」です。

清水建設・北川大次郎工事長「統計的に一杯飲むだけで熱中症になるリスクが減るということがあるので対応している」

日々の体調管理から熱中症になるリスクを抑えることができるため、現場監督によるチェックも欠かせないと話します。

清水建設・北川大次郎工事長「朝の作業前に各職の長に作業員の健康状態の確認をするように毎朝呼び掛けて確認してもらっている」

石川労働局健康安全課・平岸徹さん「もし熱中症を発症した際、熱中症になっている人を見かけた際にはすぐに連絡ができるような体制を事前に整える。連絡体制とその後の対応については作業員の方みなさんが周知しておく必要があるので合わせてお願いしたい」