◇関西学生春季リーグ最終節1回戦 立命大3―4同大（2026年5月27日 わかさスタジアム京都）

関西学生の春季リーグは27日に最終節を迎え、立命大は同大に延長11回の末、3―4でサヨナラ負けを喫した。

今秋ドラフト上位候補に挙がる最速151キロ左腕の有馬伽久（がく＝4年）は、今春最長となる延長11回を投げ切るも最後に力尽きた。

関大の優勝で、2季連続優勝が途絶えた上で臨んだ伝統の「同立戦」。同点の5回1死一塁から打者21人連続無安打と力投を続けていた中、同点の延長11回2死無走者からサヨナラ本塁打を被弾した。

今春最終登板の可能性がある一戦。球場では10球団のスカウトが集結し、7球団が複数人態勢でチェックした。

巨人は長野久義編成本部参与を含む8人態勢で視察。榑松伸介スカウトディレクターは「この春、一番良かったと思う。直球がきていたし、投げっぷりもいい。変化球の切れはまだまだ上がってくるだろうし、秋が楽しみです。こんなもんじゃないと思いますから」と評価の高さを伺わせた。

◇有馬 伽久（ありま・がく）2004年（平16）7月29日生まれ、奈良県田原本町出身の21歳。小1から平野パイレーツで野球を始め、中学は田原本中の軟式野球部に所属。愛工大名電（愛知）では2年秋から背番号1を背負い、甲子園には2年夏と3年夏の2度出場。立命大では1年春にリーグ戦初登板。3年秋の明治神宮大会では大会記録となる10者連続三振を達成。50メートル走6秒3。1メートル75、80キロ。左投げ左打ち。