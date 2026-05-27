“カレーの先生”として知られるスパイス料理研究家の一条もんこさん（48）が27日、結婚したことを自身のSNSで発表した。

「「一生独身が自分には合っている」 そう思っていた私が、この度48歳で結婚しました」と喜びの報告。「カレーに人生を捧げ、カレー以外の幸せをどこか遠ざけてきた私にまさかこんな日が来るとは思っていませんでした」と、自身に訪れたまさかの幸せに驚きを記した。この日発売の著書「一条もんこのカレーなる人生」で、結婚についてつづっているという。

「人生は、何歳からでも変わる。一歩踏み出す勇気と行動が人生を変えるという事を、自分は身をもって経験してきました。そしてこれからも」と、人生の転機に言及。「本当の答えはSNSでもAIでもない「自分の中」にあります。そして幸せは、思いがけないタイミングでやってくる。この本が誰かの背中を少しでも押せたら嬉しいです」と記した。

投稿には、大量の唐辛子を手にした、エプロン姿の写真も掲載。その左手薬指には指輪が光っていた。

一条さんは幼少期にカレーの魅力に取りつかれ、会社経営者を経てカレー料理店で修業。年間800食のカレーを食べ歩き、数々のスパイス料理レシピを考案した。TBS系「マツコの知らない世界」に2度にわたり出演するなど、多くのメディアに登場。カレーやスパイス料理に関する多数の著書を発表している。