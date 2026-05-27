群馬県高崎市のＧメッセ群馬に整備されたＣＧ撮影用のグリーンバックについて、利用は約３年間で１件に留まっていることが分かりました。

これは２７日から始まった県議会一般質問でリベラル群馬の鈴木敦子議員の質問に臼田戦略セールス局長が答えたものです。

県は、スケールの大きなデジタル映像制作に対応するため、２０２２年度に約３０００万円をかけて高崎市のＧメッセ群馬に国内最大級のグリーンバックを整備しました。答弁で臼田戦略セールス局長は、これまでにミュージックビデオの１作品で利用があったことを明らかにしました。

一方、県は補助金を出すなどして大型映像作品のロケ誘致に力を入れていてＧメッセ群馬のスタジオ利用に対する加算措置も設けています。県は、グリーンバックも含めたＧメッセ群馬の一体的な利用の促進を図りたいとしています。

「映像撮影業界の撮影ニーズを的確に捉えるとともにグリーンバックのＰＲを積極的に行うことによりましてさらなる活用促進に取り組んでまいります。」（臼田局長）

県議会一般質問は５月２８日と６月１日にも行われ、群馬テレビでは午前１０時から生中継します。