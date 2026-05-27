カレー研究家・一条もんこ、48歳で結婚を発表「まさかこんな日が来るとは」
カレー研究家の一条もんこ（48）が27日、自身のXを更新。結婚を発表した。
【写真】「まさかこんな日が来るとは」結婚を報告した48歳・一条もんこ
一条は「ご報告です。『一生独身が自分には合っている』そう思っていた私が、この度48歳で結婚しました」と発表。「カレーに人生を捧げ、カレー以外の幸せをどこか遠ざけてきた私にまさかこんな日が来るとは思っていませんでした」と伝えた。
続けて「本日発売の『一条もんこのカレーなる人生』には、カレーに救われてきた私の人生と、最後に起きたこの大きな転機を綴っています。人生は、何歳からでも変わる。一歩踏み出す勇気と行動が人生を変えるという事を、自分は身をもって経験してきました。そしてこれからも」とつづった。
「本当の答えはSNSでもAIでもない『自分の中』にあります。そして幸せは、思いがけないタイミングでやってくる。この本が誰かの背中を少しでも押せたら嬉しいです。これからもよろしくお願いいたします」と結んだ。
【写真】「まさかこんな日が来るとは」結婚を報告した48歳・一条もんこ
一条は「ご報告です。『一生独身が自分には合っている』そう思っていた私が、この度48歳で結婚しました」と発表。「カレーに人生を捧げ、カレー以外の幸せをどこか遠ざけてきた私にまさかこんな日が来るとは思っていませんでした」と伝えた。
続けて「本日発売の『一条もんこのカレーなる人生』には、カレーに救われてきた私の人生と、最後に起きたこの大きな転機を綴っています。人生は、何歳からでも変わる。一歩踏み出す勇気と行動が人生を変えるという事を、自分は身をもって経験してきました。そしてこれからも」とつづった。
「本当の答えはSNSでもAIでもない『自分の中』にあります。そして幸せは、思いがけないタイミングでやってくる。この本が誰かの背中を少しでも押せたら嬉しいです。これからもよろしくお願いいたします」と結んだ。