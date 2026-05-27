しほママの防災術、防災士の柳原志保さんとお伝えします。



■しほママ

梅雨入り間近なきょうのテーマは、「あなたはできている？マイタイムライン」についてです。



災害対応の場面でよく耳にする言葉ですが。



マイタイムラインとは、大雨や台風などの災害時に、「いつ、何をするか」を時系列で事前に決めておくもの、つまり一人ひとりの防災行動計画のことです。

これからの時期は大雨に備えて、事前に決めて、家族などと共有することが大切ですね。





平常時の準備が、災害時の早めの避難につながります。今回は、実際に自宅が浸水被害に遭った方と一緒に、マイタイムラインを考えました。熊本県玉名郡南関町に住む鈴木邦孝さん76歳。6年前の熊本豪雨では、自宅が浸水の被害を受けました。■しほママ「ここまで水がきたんですね」■鈴木さん「（水が）きてからではどうもできない。行き先も逃げるルートもどこも水浸しになっているし」鈴木さんの自宅近くの川でも、水が橋の上まできて避難が難しい状況でした。いざという時に慌てないために、ハザードマップを確認しながら「マイタイムライン」を一緒に作っていきます。今回は、地域をよく知る南関町防災士の会の境長一郎会長にもアドバイスをもらいます。■どこに？どうやって？まずは「どこに」「どうやって」避難するか考えます。自宅がある場所から避難場所までのルートを確認します。しかし…。「どこに行っても浸水するところ を通らなきゃいけない」

避難所までの道のりを実際に車で移動してみると…。



「雨降ったらここは通りたくないね、こわい」



■境会長「川があるんです。ずっと低いところに」



避難ルートのうちこの道も注意が必要ということがわかりました。太郎さん、何に注意か、分かりますか？



■緒方太郎キャスター

川もないし、何だろう…？



実は、ここ、土砂災害警戒区域なんです。実際に見てみると開けた場所で、危険はそこまで感じませんでした。

さらに、ここは2つの細い川が合流する地点です。



普段は水かさも少ないのですが、防災士の境さんによると、この道は土地が低く、大雨が降ると浸水する場所なんだそうです。



しかし、ハザードマップには浸水想定区域として載っていませんでした。



■しほママ「これ本当にわからない、わかりづらいですね」

■境会長「ハザードマップだけでは見えない。危険度は」

Q水が溜まるような場所とは？

■自宅が浸水被害に遭った鈴木さん「わからんですね、知らんです」



どんな場所が冠水しやすいか、土砂災害の危険は無いか、“雨が降る前に”確認して、必要であればルートを変更しましょう。



■緒方キャスター

やはり避難先までのルートを実際に見るのは大切ですね。



■しほママ

そうなんです。では改めてマイタイムラインを作るポイントです。



主に4つ。「どこに」「どうやって」「だれと」「いつ」避難するかです。



まず決めるのは、「どこに」。今回、鈴木さんは地域の避難所を避難先として下見しましたが、安全な場所にある友人や親戚の家、ホテルなど、複数の避難先を決めておくことで、状況に合わせて選択することができます。



■永島由菜キャスター

そして避難は早めに「誰か」と協力しながらできると安心ですね。



特に、ひとり暮らしの高齢者は、逃げ遅れが起きやすい傾向にあります。



孫や周囲からの声かけや電話「逃げなきゃコール」も後押しにつながります。



また、赤ちゃん連れや妊婦、障害のある人は、1人での避難は危険です。明るいうちの避難を心がけてください。

普段から境さんのような防災士や近所の人など協力できる関係作りができるといいですね。



「迷う前に、避難スイッチON」。マイタイムラインは、避難するときの道しるべです。



作る際に不安な方は、地域の防災士を頼りましょう。避難スイッチを入れるのは、あなた自身です。