”キウイの甘み”を鼻から感じる？ 『−196無糖』キウイ＆グレフルが限定登場、香りの再現「ハズさんな〜」
サントリーから『−196無糖〈キウイ＆グレフル〉』が、期間限定発売された。キウイフルーツのジューシーな甘さと、グレープフルーツのみずみずしい味わいを、無糖ならではのすっきりとした後味で楽しめる新商品となっている。
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『−196』は、2005年発売のロングセラーブランド。サントリー独自の“−196℃製法”を使用している点が特徴で、なかでも『−196無糖』シリーズは、無糖でありながら果実本来の味わいをすっきりとした後味で楽しめる中味が支持されている。2025年の販売数量は対前年136％と大きく伸長しており、今回の限定フレーバーは「キウイ」と「グレープフルーツ」の絶妙なバランスが活きている。
同商品の中味には、“−196℃製法”によるキウイフルーツとグレープフルーツの浸漬酒に加え、果汁を使用。キウイフルーツのもつジューシーな甘さ、グレープフルーツらしいみずみずしさを引き出しながら、無糖チューハイらしいキレのある飲み口に仕上げた。SNSでは「グレープフルーツの存在感があるからこそ、甘みがおさえられているのではないか」「無糖だから舌で甘さを感じるわけではないけれど、鼻からはキウイの甘味をしっかり感じられる」「無糖シリーズ、ハズさんな〜」などと反響の声があがっていた。甘み抑えた味わいを好む人にも手に取りやすい、食中酒としても用いやすい1本となっている。
パッケージは、無糖チューハイらしいすっきりとした味わいと爽快感を、果実をイメージした色合いで表現。缶上部には果実のイラストを大きく配し、「無糖」の文言で中味の特徴を分かりやすく打ち出した。また、「果実100％浸漬酒使用」のアイコンにより、製法へのこだわりも表現している。
・商品名：−196無糖〈キウイ＆グレフル〉
・容量／希望小売価格：350ml／159円（税別）、500ml／216円（税別）
・アルコール度数：7％
・発売期日：2026年5月26日
・発売地域：全国（期間限定）
・品目：スピリッツ
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『−196』は、2005年発売のロングセラーブランド。サントリー独自の“−196℃製法”を使用している点が特徴で、なかでも『−196無糖』シリーズは、無糖でありながら果実本来の味わいをすっきりとした後味で楽しめる中味が支持されている。2025年の販売数量は対前年136％と大きく伸長しており、今回の限定フレーバーは「キウイ」と「グレープフルーツ」の絶妙なバランスが活きている。
パッケージは、無糖チューハイらしいすっきりとした味わいと爽快感を、果実をイメージした色合いで表現。缶上部には果実のイラストを大きく配し、「無糖」の文言で中味の特徴を分かりやすく打ち出した。また、「果実100％浸漬酒使用」のアイコンにより、製法へのこだわりも表現している。
・商品名：−196無糖〈キウイ＆グレフル〉
・容量／希望小売価格：350ml／159円（税別）、500ml／216円（税別）
・アルコール度数：7％
・発売期日：2026年5月26日
・発売地域：全国（期間限定）
・品目：スピリッツ