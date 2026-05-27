ABEMAは、5月28日から4日間にわたり「メトロックチャンネル」にて無料独占放送する『メトロック2026 〜東京ライブ最速放送〜』および『メトロック2026 〜独占生中継！〜』のタイムテーブルを公開。会場に足を運べないファンでも自宅や外出先からリアルタイムでフェスの興奮を体感できるよう、独自の視点で構成したタイムスケジュールでライブの魅力を余すことなく届ける。

放送初日となる5月28日には『東京ライブ最速放送 DAY1』、翌29日には『東京ライブ最速放送 DAY2』と題し、東京公演の熱狂の模様をどこよりも早くオンエアする。続く週末の放送も含め、音楽を愛する多くの人々へ場所を問わずフェスの熱気を提供する構えだ。

初参戦アーティストや活動終了を控えたSHISHAMOに注目、MC陣も決定

今年で12回目を迎える本公演では、ano、氣志團、CANDY TUNE、Da-iCE、T.M.Revolution、YUTA（NCT）といった、ジャンルの垣根を越えた多彩な初参戦アーティストがラインナップに加わり、例年以上の盛り上がりを見せている。

また、2026年6月をもって活動終了を発表している3ピースロックバンド・SHISHAMOにも大きな注目が集まる。これまで数々のステージで観客の心を掴んできた彼女たちにとって、これが最後の『メトロック』の舞台となる。どのようなパフォーマンスを見せるのか期待が高まっている。

さらに、番組を盛り上げる「ABEMA」のMC陣も発表された。サバンナの高橋茂雄と鈴木新彩（テレビ朝日アナウンサー）がMCを務めるほか、グランジの遠山大輔、西澤由夏（ABEMAアナウンサー）も参戦し、トークコーナーを盛り上げる。ライブパフォーマンスだけでなく、フェスの裏側や会場の熱気まで余すところなく届けられる予定だ。

なお、今回の放送にあたり「メトロックチャンネル」が5月27日12時から5月31日の放送終了まで特別開設される。