パスポートの発行手数料が7月1日申請分から大幅に引き下げられる。このため申請が殺到し、交付までに時間がかかる恐れがあるとして、外務省が注意を呼び掛けた。

【映像】壇上に1人で登れず苦労するパスポくん（実際の様子）

パスポートのイメージキャラクター「パスポくん」と記者会見に臨んだ外務省の北村俊博外務報道官は「手数料の改定に伴い、7月1日以降に旅券を申請する方が大幅に増加をし、各都道府県の旅券事務所が混雑することが予想される。このため7月に海外渡航を予定している方は、6月までに旅券を受け取れるよう十分な時間的余裕を持って申請していただくようにお願いを申し上げます」と注意を呼びかけた。

通常、申請が受領された日からパスポートの交付まで約2週間かかるが、7月以降は「電子申請でも窓口申請でも最大で約1ヶ月を要する」という。このため、7月に出国する場合は手数料が高くても6月までに受け取るよう早めの申請を呼びかけている。

手数料は、オンライン申請で18歳以上向けの有効期間10年の旅券が、現行の1万5900円から8900円に。12歳以上18歳未満向けの有効期間5年未満の旅券が、現行の1万900円から4400円に、12歳未満向けの有効期間5年未満の旅券が、現行の5900円から4400円に引き下げられる。

また、問い合わせの電話相談窓口として6月1日からパスポート相談特設ダイヤルを設置する。電話番号は6月1日に外務省HPに掲載するという。

7月1日から、パスポート発行手数料が引き下げになる一方で、日本人も含めて出国時に負担するいわゆる「出国税」（国際観光旅客税）は現行の1000円から3000円に引き上げられる。

（ABEMA NEWS）