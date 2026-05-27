鹿児島市が整備を目指すサッカースタジアムは、本体整備におよそ200億円が想定されています。

巨額な費用負担について、鹿児島市の下鶴市長は27日、「県、市、民間のオール鹿児島での費用負担が必要」との認識を改めて示しました。

鹿児島市は、サッカースタジアムの整備を目指し、住吉町15番街区への移転を計画する鹿児島サンロイヤルホテルの跡地と県立鴨池庭球場の2か所についてスタジアムの配置案や整備費の算出などを比較する調査を行いました。

MBCの取材では本体整備におよそ200億円が想定されていることが分かっています。

定例会見で鹿児島市長は

27日の定例会見で鹿児島市の下鶴市長は。

（鹿児島市 下鶴市長）「調査結果は、市民の代表である市議会に対して説明をしたいと考えていて、29日に市議会の委員会において報告する予定」

また、費用については県、市、民間で負担するという考えを改めて示しました。

（鹿児島市 下鶴市長）「スタジアム検討の前提がオール鹿児島の枠組みなので、県・市・民間それぞれオール鹿児島での費用負担が必要であると考えている」

市は、29日、市議会の委員会で調査結果を報告することにしていて、議論の行方が注目されます。

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