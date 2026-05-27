福岡市のデパートで、27日からハワイのリゾート気分を味わえるイベントが始まりました。

■遠野愛アナウンサー

「カラフルな服に、トロピカルないい香りが漂っています。今、福岡市内で常夏の島、ハワイ気分が味わえるんです。」



博多阪急で始まった「ハワイアンフェスティバル」。



本場のグルメから雑貨にコスメまで、ハワイ気分を感じられる47店舗が集まっています。

実演販売されるハワイアンフードも。



観光客だけでなく、地元の人たちからも絶大な人気を誇る名店「パイオニアサルーン」では、「アヒ」と呼ばれるマグロのステーキが楽しめます。



■遠野アナウンサー

「マグロの甘みが口の中で広がります。そしてすぐにガーリックがガツンと、食べ応えがあります。」

ほかにも、ハワイの代表的なスイーツマラサダは、開店から10分でこの行列。ホノルルで70年以上愛される大人気店が博多阪急初上陸です。



■遠野アナウンサー

「外はカリッとしていて、中はふわふわ！甘すぎず、ちょうどいいです。何個でも食べられそうです。」



かつては、海外旅行の定番だったハワイ。



しかし、止まらない円安に、航空運賃に上乗せされる燃油サーチャージの値上げなどで、近年は“遠い存在”になっています。



■訪れた人

「（ハワイに）新婚旅行で6年くらい前に行きました。最近は行けていないので、ここでハワイの気分になっています。」

Q.来てみてどうですか？

「たのしかった。」

■遠野アナウンサー

「のんびりとした、すてきな音楽が聞こえてきたと思ったら、こちらではフラダンスのショーが行われています。本当にハワイにいるみたいです。」



イベントステージでは期間中、毎日フラダンスショーも開催されます。



まさに「ハワイの風」を体感できる博多阪急のハワイアンフェスティバルは、6月1日まで開かれています。