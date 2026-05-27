南国気分を満喫「ハワイアンフェスティバル」本場のグルメにフラダンスショーも 福岡
福岡市のデパートで、27日からハワイのリゾート気分を味わえるイベントが始まりました。
■遠野愛アナウンサー
「カラフルな服に、トロピカルないい香りが漂っています。今、福岡市内で常夏の島、ハワイ気分が味わえるんです。」
博多阪急で始まった「ハワイアンフェスティバル」。
本場のグルメから雑貨にコスメまで、ハワイ気分を感じられる47店舗が集まっています。
実演販売されるハワイアンフードも。
観光客だけでなく、地元の人たちからも絶大な人気を誇る名店「パイオニアサルーン」では、「アヒ」と呼ばれるマグロのステーキが楽しめます。
■遠野アナウンサー
「マグロの甘みが口の中で広がります。そしてすぐにガーリックがガツンと、食べ応えがあります。」
ほかにも、ハワイの代表的なスイーツマラサダは、開店から10分でこの行列。ホノルルで70年以上愛される大人気店が博多阪急初上陸です。
■遠野アナウンサー
「外はカリッとしていて、中はふわふわ！甘すぎず、ちょうどいいです。何個でも食べられそうです。」
かつては、海外旅行の定番だったハワイ。
しかし、止まらない円安に、航空運賃に上乗せされる燃油サーチャージの値上げなどで、近年は“遠い存在”になっています。
■訪れた人
「（ハワイに）新婚旅行で6年くらい前に行きました。最近は行けていないので、ここでハワイの気分になっています。」
Q.来てみてどうですか？
「たのしかった。」
■遠野アナウンサー
「のんびりとした、すてきな音楽が聞こえてきたと思ったら、こちらではフラダンスのショーが行われています。本当にハワイにいるみたいです。」
イベントステージでは期間中、毎日フラダンスショーも開催されます。
まさに「ハワイの風」を体感できる博多阪急のハワイアンフェスティバルは、6月1日まで開かれています。