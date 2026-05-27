“デビュー20周年”絢香「まだまだ新しい自分に出会いたい」新曲「OK! GO!」に込めた思いを語る
山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E5%B1%B1%E5%B4%8E%E6%80%9C%E5%A5%88%E3%81%AE%E8%AA%B0%E3%81%8B%E3%81%AB%E8%A9%B1%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%80%82（毎週月曜〜木曜13:00〜14:55）。今回の放送では、シンガーソングライターの絢香さんが登場！ 本記事では、絢香さんが5月6日にリリースしたデジタルシングル「OK! GO!」について伺った模様をお届けします。
◆新曲に込めた“願い”
れなち：5月6日に絢香さんの新曲「OK! GO!」がリリースされました。とてもパワーのある曲ですし、ミュージックビデオも、雑誌のコラージュみたいなレイアウトというか、デザインになっていて。
絢香：そうですね。
れなち：そのメッセージが“お手紙”みたいな。既に頑張っている人に対しても、押し付けがましくなく背中を押すような、「十分に頑張ってきたから、後はそれを信じて走って！」っていう。そんな前向きなメッセージを感じたのですが、この曲は、どうやって作っていったのですか？
絢香：デビュー20周年を迎えて、自分もキャリアが長くなってきたけど、まだまだ新しい自分に出会いたいし、その自分を更新していくエネルギーっていうのをギュッと詰め込んだ楽曲なので、「私はここからだよ！」って、いい意味で肩の力は抜けていて、自分を肯定してあげられる強さを持っている。そんな願いを込めて書きました。
れなち：“自分を肯定してあげられる強さ”って、いつくらいから持てるようになりましたか？
絢香：そうですね……でも、ここ5年くらいは本当にいい意味で変化していったと言いますか。
れなち：コロナが明けたくらいからですか？
絢香：確かにそれくらいの時期ですね。当時は、このままこの環境で続けていたら“いつか限界が来るだろうな”と感じていた時期だったんです。でも、そこから環境を変えて、制作の場をニュージーランドに移したんです。そうしたら、本当に心が開けたと言いますか。なので、ときには思い切って行動に移して、自分自身を良い意味でプッシュする。キャリアが長くなればなるほど、それがすごく大事なことだなと思いました。
だから、この「OK! GO!」もそうだけど、まだまだやったことのないこと、行ったことのない場所、小さいことで言うと、食べたことのない物とか（笑）。そういう新しいことにチャレンジすれば、それだけ扉が開いていくから、それは止めずにやっていきたいなって。そんな（自分自身への）願いもありますね。
＜番組概要＞
番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時：毎週月〜木曜 13:00〜14:55
パーソナリティ：山崎怜奈
（左から）パーソナリティの山崎怜奈、絢香さん
◆新曲に込めた“願い”
れなち：5月6日に絢香さんの新曲「OK! GO!」がリリースされました。とてもパワーのある曲ですし、ミュージックビデオも、雑誌のコラージュみたいなレイアウトというか、デザインになっていて。
絢香：そうですね。
れなち：そのメッセージが“お手紙”みたいな。既に頑張っている人に対しても、押し付けがましくなく背中を押すような、「十分に頑張ってきたから、後はそれを信じて走って！」っていう。そんな前向きなメッセージを感じたのですが、この曲は、どうやって作っていったのですか？
絢香：デビュー20周年を迎えて、自分もキャリアが長くなってきたけど、まだまだ新しい自分に出会いたいし、その自分を更新していくエネルギーっていうのをギュッと詰め込んだ楽曲なので、「私はここからだよ！」って、いい意味で肩の力は抜けていて、自分を肯定してあげられる強さを持っている。そんな願いを込めて書きました。
れなち：“自分を肯定してあげられる強さ”って、いつくらいから持てるようになりましたか？
絢香：そうですね……でも、ここ5年くらいは本当にいい意味で変化していったと言いますか。
れなち：コロナが明けたくらいからですか？
絢香：確かにそれくらいの時期ですね。当時は、このままこの環境で続けていたら“いつか限界が来るだろうな”と感じていた時期だったんです。でも、そこから環境を変えて、制作の場をニュージーランドに移したんです。そうしたら、本当に心が開けたと言いますか。なので、ときには思い切って行動に移して、自分自身を良い意味でプッシュする。キャリアが長くなればなるほど、それがすごく大事なことだなと思いました。
だから、この「OK! GO!」もそうだけど、まだまだやったことのないこと、行ったことのない場所、小さいことで言うと、食べたことのない物とか（笑）。そういう新しいことにチャレンジすれば、それだけ扉が開いていくから、それは止めずにやっていきたいなって。そんな（自分自身への）願いもありますね。
＜番組概要＞
番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時：毎週月〜木曜 13:00〜14:55
パーソナリティ：山崎怜奈
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/
番組公式X：@darehanaTFM http://www.tfm.co.jp/link.php?id=12619
番組公式X：@darehanaTFM http://www.tfm.co.jp/link.php?id=12619