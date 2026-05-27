秋田朝日放送

秋田県内は横手市で最高気温が３２度など１０地点で真夏日を観測しました。収穫時期を控えているサクランボ農園では暑さ対策の作業が行われています。

湯沢市下関のサクランボ農家では、６月初旬の収穫時期を前に鳥よけの網や雨よけのビニールをハウスにかける作業が始まっています。松山農園では５品種のサクランボを栽培しています。主力品種の佐藤錦は同じ品種との受粉では実がつかないため、早生品種の紅さやかなどを隣に植えています。

ＪＡこまち管内のサクランボの収穫量は例年５０トンから７０トンですが、去年は２８トンと大幅に減少しました。その原因は暑さです。去年は暑さによって実が熟しすぎて柔らかくなり、朝晩の気温が下がらず寒暖差が小さかったため色づきも悪く、出荷できない規格外のものが増えました。

このため松山農園では、今年から暑さ対策として遮熱ネットを設置することにしています。27日は県雄勝地域振興局の職員が遮熱ネットによる温度変化を見るため、温度計を設置しました。ＪＡこまち管内のサクランボの実の付き具合は平年の８割ほどで、今シーズンの収穫目標５０トンとしています。収穫の最盛期は６月２０日ごろの見込みです。