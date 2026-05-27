トリンドル玲奈が２７日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・前１１時４７分）に生出演した。

出産して３か月。価値観が変わったといい、生活はバタバタしているが「本当にかわいくて、逆に生活リズムが整う。お風呂の時に自分も一緒に入っちゃうから、寝かしつけたあとは自分も寝られる状態」と笑顔で明かした。夜泣きによる寝不足も「今のところない」とほほ笑んだ。

２０２４年１月に俳優の山本直寛と結婚。出会いについてもツッコまれ「ドラマの現場で一目ぼれしちゃった」と照れ笑い。最終日に集合写真を撮ったあと、夫を含む数人で撮った写真を送りたいため、ＬＩＮＥの交換をしたことも告白し、「初めて見た時にいいなと思った」という言葉にスタジオは盛り上がった。

さらにトリンドルの１日のスケジュールも公開。「稽古時間が意外と長いので、帰ってからしばらく抱きしめる」と幸せそうに語った。山本がミルクやおむつ換えを先にマスター。「帝王切開だったので、動けない時間があったので、旦那さんが先にマスターしてくれて、頼りがいがある」と夫のイクメンぶりも明かしのろけた。

妊娠中に２０キロ太って、体形がなかなか戻らないことに悩んでいるそうで「あまり減らしすぎても授乳に影響しちゃうかな」とポロリ。妊娠中は揚げ物が食べたかったそうで「とんかつ、カツサンド、卵サンド…。ルーチンで」と食欲旺盛だったことを振り返った。