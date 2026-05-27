BE:FIRST・MANATOソロ曲「Rain on me」スペシャルビデオ公開 歌詞の世界観を体現するドラマシーンも
6人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTのソロ企画『One of the BE:ST』第5弾MANATOのソロ曲「Rain on me」のスペシャルビデオが、公開された。
【動画】ドラマシーンも！BE:FIRST MANATO「Rain on me」SPビデオ
映像は、歌詞の世界を体現するドラマシーンと、そのストーリーの語り部として登場するMANATOの歌唱シーンにより構成されている。ドラマシーンは、MANATOが作詞時に思い描いていた情景や、楽曲に込めたメッセージを丁寧にヒアリングし、その内容をもとに描かれている。リアルなドラマ的表現に、曲名にもある雨（Rain）を活用した抽象的表現をかけ合わせ、楽曲の持つ世界観を最大化する洗練された映像作品となっている。
同楽曲は、BE:FIRSTの9枚目シングル「BE:FIRST ALL DAY」に収録。同作には「BE:FIRST ALL DAY」や、メンバー全員が作詞作曲に参加したマイクリレーがさく裂するHIPHOPチューン「Rondo」、ファミリーマートクリスマスタイアップソングとしても話題を呼んだパーティーチューン「街灯」も収録されている。
さらに、BE:FIRSTは10枚目のシングル「Missing」を7月1日にリリースすることを発表している。『One of the BE:ST』シリーズ最後となるSHUNTOのソロ曲「Want it 〜One of the BE:ST-06 SHUNTO〜」も収録される。
【動画】ドラマシーンも！BE:FIRST MANATO「Rain on me」SPビデオ
映像は、歌詞の世界を体現するドラマシーンと、そのストーリーの語り部として登場するMANATOの歌唱シーンにより構成されている。ドラマシーンは、MANATOが作詞時に思い描いていた情景や、楽曲に込めたメッセージを丁寧にヒアリングし、その内容をもとに描かれている。リアルなドラマ的表現に、曲名にもある雨（Rain）を活用した抽象的表現をかけ合わせ、楽曲の持つ世界観を最大化する洗練された映像作品となっている。
さらに、BE:FIRSTは10枚目のシングル「Missing」を7月1日にリリースすることを発表している。『One of the BE:ST』シリーズ最後となるSHUNTOのソロ曲「Want it 〜One of the BE:ST-06 SHUNTO〜」も収録される。