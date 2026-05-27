郡山駅すぐの屋上。“お祭り×BBQ”が楽しめる新感覚ビアガーデンが誕生！

スタンドケイは5月21日、「お祭りBBQビアガーデン アティ郡山屋台村」を、郡山駅すぐの商業施設「アティ郡山」屋上にてオープンしました。

■都心のアウトドア空間でお祭り＆BBQ気分を満喫！

同施設のコンセプトは、“都心のアウトドア空間でお祭り＆BBQ気分を満喫！”。

夕焼けに染まる空、ふと漂う香ばしい匂い、賑やかな笑い声。そんな“お祭りの記憶”を、現代の都市空間に再現しました。

郡山の街を一望できる開放的なロケーションの中で、本格BBQと縁日屋台の楽しさが交差する、これまでにない体験型ビアガーデンです。

■“懐かしいのに新しい”屋上のお祭り空間

屋上に広がるのは、どこか心をくすぐるお祭りの風景。

焼きたての肉がジュウと音を立て、たこ焼きやからあげの香りがふわっと広がる。

ポテト、わたあめ、ポップコーン--思わず手が伸びる屋台グルメが並び、気づけば童心に戻ってしまうような時間が流れます。

さらに、射的や輪投げ、スマートボールなど、大人もつい夢中になる縁日コンテンツも用意。食べて、遊んで、笑って過ごすひとときが、特別な思い出へと変わります。

■“何も持たずに行ける”非日常体験

同施設では、食材や機材の準備は一切不要。手ぶらで訪れて、そのままBBQを楽しめる気軽さも魅力です。

厳選された食材と豊富なドリンク飲み放題で、仲間や家族、大切な人との時間をゆったりと過ごせます。

また、郡山駅徒歩1分という抜群のアクセスに加え、テント完備の全天候型屋上空間のため、強い日差しや急な雨の日でも、天候を気にせず快適に“お祭り気分”を楽しめます。

※強風・荒天時は、安全面を考慮し営業を中止する場合があります。

■コース概要

すべてのコースに屋台メニュー食べ放題付き。

・定番BBQと屋台食べ放題コース［2時間制］

アルコール&ソフトドリンク飲み放題：5,500円

ソフトドリンク飲み放題：4,950円

※ BBQは食べ放題ではありません。

・豪華BBQと屋台食べ放題コース［2時間制］

アルコール&ソフトドリンク飲み放題：7,150円

ソフトドリンク飲み放題：6,600円

※ BBQは食べ放題ではありません。

・お気軽屋台食べ放題コース［2時間制］

アルコール&ソフトドリンク飲み放題：5,060円

ソフトドリンク飲み放題：4,510円

・キッズコース（屋台メニュー食べ放題）［2時間制］

ソフトドリンク飲み放題：2,200円

忙しい日常のすぐそばに、ふと立ち寄れる“非日常”を。

郡山駅すぐの屋上で過ごす時間が、誰かにとっての「忘れられない思い出」になりますように。

■開催概要

実施期間：2026年5月21日〜9月27日

営業時間：

・平日 16:00‐22:00（最終受付20:00）

・土日祝 11:00-22:00（最終受付20:00）

※事前にWEB予約が必要です。

予約WEBサイト：https://bbq.urban-earth.jp/koriyama/

場所：

・所在地 福島県郡山市駅前1丁目16番7号 アティ郡山屋上広場

・アクセス JR郡山駅徒歩1分

問い合せ：080-4463-8967（スタンドケイ）

（エボル）