熊谷市初出店、埼玉県6店舗目！　「資さんうどん 熊谷肥塚店」がオープン

北九州発祥のうどんチェーン店「資さんうどん」を展開する資さんは6月11日 午前8時、「資さんうどん」109店舗目となる「資さんうどん 熊谷肥塚店」をグランドオープン。これまで地域に親しまれていた「ガスト 熊谷肥塚店」が「資さんうどん 熊谷肥塚店」に生まれ変わります。

■24時間いつでも、美味しい食事と笑顔で幸せを！

「資さんうどん 熊谷肥塚店」は、オープン1週間後の6月18日から、いつでもゲストを迎えられる24時間営業を開始。

追加の深夜料金は一切かかりません。どんな時間であっても、ゲストに「資さんの美味しさ」をホッとする価格で楽しんでほしいという思いからです。 24時間365日、豊富なメニューと、温かい接客で迎えます。

※6/11〜17は8:00〜26:00の営業時間となります。

◇〜店舗へのアクセス〜

「資さんうどん 熊谷肥塚店」は、熊谷市内の南北を貫く主要幹線道路である妻沼バイパス（国道407号）や、県道341号（太田熊谷線）からほど近い、車でのアクセスが非常に便利な場所に位置しています。

熊谷市内からはもちろん、隣接する行田市や深谷市、さらには利根川を越えた群馬県太田市・大泉町方面といった周辺地域からも、日常の移動ルートとしてスムーズに来店できます。

公共交通機関を利用の場合は、秩父鉄道「上熊谷駅」から徒歩約25分（車で約6分）、JR高崎線・上越新幹線「熊谷駅」からも車で約8分の距離にあります。近隣の主要道路沿いには路線バスも運行されており、多方面からアクセスできる便利な環境です。

週末のレジャーや買い物帰りはもちろん、近隣在住者の家族での団らん、仕事中のランチ休憩など、日々の暮らしのさまざまなシーンで、いつでも気軽に立ち寄れる場所として便利に利用できます。

今回の出店に際して、同社では「埼玉県の皆さま、熊谷市の皆さまに愛されるお店となれるよう、従業員一同鋭意努力して参ります。皆さまのご来店を、心よりお待ちしております」とコメントしています。

■店舗概要

店舗名：資さんうどん 熊谷肥塚店

グランドオープン日時：2026年6月11日 8時〜

所在地：埼玉県熊谷市肥塚4丁目128

営業時間：24時間営業

※6月11日〜17日 8:00〜26:00／6月18日 8:00〜24時間営業開始（予定）

※深夜料金の設定はありません。

店休日：年中無休 ※年数回、休日設定の可能性あり。

客席：88席

駐車場：36台 ※満車時、道路での待機はできません。

（エボル）