山形市によりますと、きょう午前６時前、山形市長谷堂で「クマを目撃した」などと市に通報がありました。

【写真を見る】【地図あり】山形市長谷堂「クマを目撃した」 市が注意呼びかけ（山形）

現場は国道３４８号沿いのバス停から南西に２５０メートルほどの山林です。

市が注意を呼びかけています。

■クマ目撃場所（画像）

■５月のクマ目撃情報（山形市）

5月27日（水曜） 午前5時45分頃 大字長谷堂地内の山林にてクマ1頭を目撃

5月27日（水曜） 午前7時00分頃 大字神尾地内の山林にてクマ1頭を目撃

5月23日（土曜） 午前11時00分頃 大字柏倉地内の山林にてクマ1頭を目撃

5月22日（金曜） 午後5時55分頃 大字山寺地内の路上にてクマ1頭を目撃

5月21日（木曜） 午前7時30分頃 大字松原地内の雑木林にてクマのような動物1頭を目撃

5月18日（月曜） 午前6時35分頃 みはらしの丘地内の雑木林にてクマのような動物1頭を目撃

5月16日（土曜） 午後1時30分頃 大字滑川地内の山林にてクマ1頭を目撃

5月15日（金曜） 午後7時40分頃 大字十文字地内の雑種地にてクマのような動物1頭を目撃

5月15日（金曜） 午前7時30分頃 大字下東山地内の山林にてクマ1頭を目撃

5月11日（月曜） 午後3時00分頃 大字平清水地内の山林（千歳山）にてクマのような動物1頭を目撃