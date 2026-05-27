たまごっち好きはマストバイ。CASETiFY限定アクセサリーコレクションを発売

自分らしくカスタムできるスマートフォンケースやテックアクセサリーで個性豊かなライフスタイルを提案するグローバルライフスタイルブランド「CASETiFY（ケースティファイ）」はこのほど、バンダイの「たまごっち」との遊び心あふれるコラボレーションを発表しました。

大切なノスタルジーと現代的な機能性を融合させた、同コラボでしか手に入らない限定コレクションは5月29日 日本時間17時に発売です。

■懐かしさあふれる「たまごっち」とのコラボアイテム

1996年に発売された「たまごっち」は、インタラクティブな携帯型デジタルペット。お世話や注意が必要な「たまごっち」は、子どもたちの共感や責任感を育む可能性があるとして高く評価されてきました。

このデバイスは世界中で爆発的な人気を博し、これまでに累計1億個以上を世界中に届け、あらゆる世代のファンに数えきれないほどの笑顔を届けてきました。

同コレクションは、「たまごっち」のノスタルジックなデジタル美学からインスピレーションを得ており、鮮やかなカラー、象徴的なアイコン、そして気まぐれなステッカー風のデザインを、スマホケースやテックアクセサリー、その他スペシャルアイテムにおいて多岐にわたって融合させています。

注目アイテムとして登場する「たまごっち キャリーオン スーツケース」は、スマホケースと同様にカスタマイズを楽しめる仕様。好みのたまごっちを選べるカスタムプリントオプションに加え、「たまごっち」らしい特徴的なフォントを使用して名前やイニシャルの追加も可能です。

プリムローズピンクとコバルトブルーの2色展開で、遊び心あふれるデザインオプションを組み合わせることにより、旅の時間をより楽しく彩る唯一無二のトラベルアイテムとなっています。

◇その他注目アイテム

・Original Tamagotchi CASETiFY LIMITED EDITION

ユニークな外観を実現する、カスタムのCASETiFYロゴシェルを採用しています。

・たまごっち Plush Earbuds Pouch

ビニールフェイスを採用したぬいぐるみアイテムで、イヤホンを安全に保管し、簡単に取り出せるように設計されています。

・多彩なストラップ＆チャームコレクション

用途に合わせて長さを調節できる万能な「3-Way ストラップ」をはじめ、取り外し可能なぬいぐるみチャーム付きの「スマホストラップ」、さらにパーソナライズを可能にする金属製のたまごっち型「チャームフック」など、遊び心あふれるアクセサリーをラインアップします。

上記アイテムに加え、同コラボレーションのコレクション性をさらに高めるラインアップとして、「CASETiFY たまごっち チェイスカード」も登場。

同アイテムは、CASETiFYが新たなカテゴリーとして先日ローンチしたプレミアムなコレクティブルカードシリーズ「CHASE CARD by CASETiFY」の一環として展開され、カードには数種類デザインが用意されており、開封のワクワク感を楽しむことのできるアイテムとなっています。

「たまごっち x CASETiFY」コレクション商品を1点以上の購入で、1パックをプレゼントします。

また、同コレクションのローンチを記念して、日本のCASETiFY STUDiO 渋谷PARCOおよび韓国のCASETiFY Dosan フラッグシップストアにて、「たまごっち x CASETiFY」の特別アクティベーションを開催します。

5月29日から6月30日の期間中、渋谷PARCO店（5F）が平成レトロ感あふれる「たまごっち」の世界観に満ちた特別空間となってオープン。オンラインストアと渋谷PARCO店（5F）でしか手に入らない数量限定販売の「Original Tamagotchi CASETiFY LIMITED EDITION」を、実際に手に取れる貴重な機会を提供します。

さらに、渋谷PARCO店限定デザインのスマホケースの販売や、没入感のあるインタラクティブなフォトスポットなど、ここでしか味わえない体験を届けます。

「たまごっち x CASETiFY」コレクションは、CASETiFYオンラインストアにて5月22日 17時からウェイトリスト（先行発売）登録を開始。ウェイトリストに登録された人は、5月29日 日本時間11時に開始される先行発売にて、商品の購入が可能となっています。

「たまごっち x CASETiFY」コレクションは、CASETiFY公式オンラインストアにて2026年5月29日 日本時間17時より発売します。

また、CASETiFY OSAKA 心斎橋店、札幌PARCO店、渋谷PARCO店、池袋PARCO店、新宿マルイ店、ルクア大阪店、広島PARCO店、アミュプラザ博多店、名古屋タカシマヤゲートタワーモール店、ニュウマン高輪店でも購入できます。

コレクションの詳細は、CASETiFYの公式SNS （ Instagram : @CASETiFY_JP、X : @CASETiFY_JP、LINE : @casetifyjp ） でも確認できます。

さらに同コレクションはCASETiFY専用のコラボアプリからも購入可能。CASETiFYのアプリ「CASETiFY Colab」をダウンロードすると、最新のコラボ情報をいち早くキャッチできます。

商品画像、動画などを友人に共有することができるだけでなく、支払い情報、配送先住所、デバイスサイズなどの情報を保存しておけるので、購入手続きがよりスムーズに行えます。

■「たまごっち x CASETiFY」コレクション

●商品内容：スマホケース（Apple、Samsung、Googleデバイスに対応）、テックアクセサリーほか

※機種によっては非対応の場合があります。

●価格：

・スマホケース 6,050円〜

・テックアクセサリー 2,200円〜

●発売日：

・CASETiFY オンラインストア 発売：2026年5月29日 日本時間17時

・実店舗 ：2026年5月29日 各店舗オープン時間

●販売場所：CASETiFY OSAKA 心斎橋店、札幌PARCO店、渋谷PARCO店、池袋PARCO店、新宿マルイ店、ルクア大阪店、広島PARCO店、アミュプラザ博多店、名古屋タカシマヤゲートタワーモール店、ニュウマン高輪店

●コレクションサイト：https://www.casetify.com/ja_JP/co-lab/tamagotchi

（エボル）