●ネイス <589A>



上場市場：東証グロース市場

上場予定日：6月30日



事業内容：子ども向け体操教室の運営（直営及びフランチャイズ方式）

及び、児童発達支援・放課後等デイサービス施設の運営

（直営方式）



仮条件決定日：6月10日

想定発行価格：1290円



上場時発行済み株式数：410万株

公募：10万株

売り出し：105万株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限17万2500株

ブックビルディング期間：6月12日～18日

公開価格決定日：6月19日

申込期間：6月22日～25日

払込日：6月29日



主幹事：岡三証券



[2026年5月27日]



株探ニュース