本日の【新規公開(IPO)】情報 (27日大引け後 発表分)
●ネイス <589A>
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：6月30日
事業内容：子ども向け体操教室の運営（直営及びフランチャイズ方式）
及び、児童発達支援・放課後等デイサービス施設の運営
（直営方式）
仮条件決定日：6月10日
想定発行価格：1290円
上場時発行済み株式数：410万株
公募：10万株
売り出し：105万株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限17万2500株
ブックビルディング期間：6月12日～18日
公開価格決定日：6月19日
申込期間：6月22日～25日
払込日：6月29日
主幹事：岡三証券
[2026年5月27日]
株探ニュース
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：6月30日
事業内容：子ども向け体操教室の運営（直営及びフランチャイズ方式）
及び、児童発達支援・放課後等デイサービス施設の運営
（直営方式）
仮条件決定日：6月10日
想定発行価格：1290円
上場時発行済み株式数：410万株
公募：10万株
売り出し：105万株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限17万2500株
ブックビルディング期間：6月12日～18日
公開価格決定日：6月19日
申込期間：6月22日～25日
払込日：6月29日
主幹事：岡三証券
[2026年5月27日]
株探ニュース