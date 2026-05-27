●ネイス <589A>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：6月30日

　事業内容：子ども向け体操教室の運営（直営及びフランチャイズ方式）
　　　　　　及び、児童発達支援・放課後等デイサービス施設の運営
　　　　　　（直営方式）

　仮条件決定日：6月10日
　想定発行価格：1290円

　上場時発行済み株式数：410万株
　公募：10万株
　売り出し：105万株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限17万2500株
　ブックビルディング期間：6月12日～18日
　公開価格決定日：6月19日
　申込期間：6月22日～25日
　払込日：6月29日

　主幹事：岡三証券

[2026年5月27日]

株探ニュース