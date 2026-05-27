ツインズ戦で8回に同点弾

米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆外野手は26日（日本時間27日）、本拠地ツインズ戦の8回に19号同点2ランを放った。この瞬間、被弾投手が思わず見せた“珍行動”に、米国のファンが「ピッチャーを見てみろ」「嘘やろって感じ」などと驚きの声を上げている。

村上は2点を追う8回、1死一塁で打席に立つとツインズの剛腕ジョー・ライアンの3球目、低めスイーパーを捉えた。引っ張った打球はポール際の右翼席へ一直線。打球速度108.4マイル（約174.4キロ）の豪快弾に、誰よりも驚いたのがマウンド上のライアンだ。

被弾直後に打球を見送ると、グラブが左手を離れマウンドにポトリ。両手を腰に当てて、呆れたかのような様子を見せている。この光景にはX上の海外ファンも次々に反応した。

「ピッチャーを見てみろ、グラブを落っことしてるぞ」

「打球の行方を見ながらピッチャーがグラブを落とすの、見ててめっちゃ気分いい」

「もう一回そのグラブを落としてみろ」

「ジョー・ライアンが、あまりのショックにグラブを落としてる（笑）」

「嘘やろって感じでグラブ落としてるやん」

「ピッチャーがグラブ放り投げてんの、マジでたまらん」

「ピッチャーがグラブフリップ決めちゃってるじゃん!!（笑）」

「ジョー・ライアンがグラブを落としたのが、最高のオチだ」

村上の本塁打は2試合連続。19発はアルバレス（アストロズ）やジャッジ（ヤンキース）を抑え、堂々のリーグトップ。シーズン162試合に換算すると57発ペースだ。



（THE ANSWER編集部）