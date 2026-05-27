カンヌ映画祭（フランス）コンペティション部門に出品された、濱口竜介監督（47）の新作映画「急に具合が悪くなる」（6月19日公開）ジャパンプレミアが27日、都内のTOHOシネマズ日比谷で開かれた。

黒崎煌代（24）は、23日（フランス時間）の授賞式で日本人初の女優賞を受賞した主演の岡本多緒（41）と同賞を共同受賞したベルギー出身のフランスの俳優ビルジニー・エフィラ（49）の受賞を、どう受け止めたか？ と聞かれると「僕は寝ていた」と素直に答えた。黒崎は日本に帰国しており、時差の関係から24日早朝の午前4時過ぎだったため、無理のない話しだったが、素直に寝ていたと、さわやかに認めたことが客席の笑いを誘った。

「急に具合が悪くなる」は、パリ郊外の介護施設の施設長マリー＝ルー・フォンテーヌと、がんで闘病中の日本人演出家・森崎真理との交流を描く。マリー＝ルーをエフィラ、真理を岡本が演じた。マリー＝ルーと真理を引き合わせる重要な役どころとして、真理が演出する舞台に出演する俳優の清宮吾朗をた長塚京三（80）、吾朗の孫の窪寺智樹を黒崎が演じた。

長塚が「ビルジニーと多緒さんが泣いているのを見て、あれ？ と思ったら、僕も泣いていた。自分のこととのようにうれしい」と感想を口にした、その直後に、黒崎は「僕は寝ていて、速報を見た」と正直に打ち明けた。その上で「ここ数年で1番、目覚めが良かった。最高の気持ち。うれしいです」と言い、祝福した。

この日は壇上に、カンヌ映画祭女優賞のトロフィーも持ち込まれ、公開された。黒崎は「やべぇ…これは、やべぇ！」と繰り返し、興奮を抑えきれなかった。

◆「急に具合が悪くなる」 フランス、パリ郊外の介護施設「自由の庭」の施設長マリー＝ルー・フォンテーヌ（ビルジニー・エフィラ）は、入居者を人間らしくケアすることを理想としつつ、人手不足やスタッフの無理解などに悩まされている。そんな中、日本人の演出家・森崎真理（岡本多緒）に出会い、がん闘病中の真理の描く演劇に勇気をもらう。同じ名前の響きを持つ偶然に導かれて、交流を始めた2人だったが、ある時、真理が「急に具合が悪くなる」。真理の病の進行とともに、2人の関係は劇的に深まり、互いの魂を通わせ合うようになる。がんの転移を経験しながら生き抜く哲学者の宮野真生子さんと、臨床現場の調査を積み重ねた人類学者の磯野真穂さんがかわした20通の往復書簡を元にした、19年の同名共著（晶文社）を原作に、濱口監督が脚本を執筆。