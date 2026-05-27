高橋留美子、マガジン漫画『灰仭巫覡』絶賛！原作者は感激「『人魚の森』が掲載されるのを心待ちに…」
週刊少年マガジンで連載中の人気漫画『灰仭巫覡』（作者：大暮維人）コミックス第8巻が発売されたことを記念して、『犬夜叉』『うる星やつら』などで知られる漫画家・高橋留美子氏の絶賛コメントを寄せた。これを受け、大暮氏が感激のコメントを公開した。
【画像】高橋留美子が絶賛した『灰仭巫覡』イラスト＆漫画ページ
同作を読んだ高橋氏は「恐ろしく美しいイメージを具現化する超絶画力、ハラハラする物語、そして青春。凄く面白いです。」と大絶賛。
幼い頃から高橋氏の作品に親しみ、特に短編作品『人魚の森』は掲載が待ち遠しい作品のひとつだったという大暮氏は、今回の絶賛コメントに「よもやよもや、高橋先生からお言葉をいただけるとは……！」と驚きつつ、「小学生の頃ラムちゃんに心ときめかせ、『人魚の森』が掲載されるのを心待ちにしていた大暮としては、もはや言葉もないほど嬉しく、同時に恐縮の極みです。『人魚の森』は短編形式の不定期連載だったのです」と思い出を振り返った。
最後に「これまでも多くの先生方から素晴らしいコメントを頂戴してまいりましたが、そのたびに身に余る光栄に胸を打たれ、心打ち震えております。ありがた過ぎるお言葉の数々に恥じぬよう、これからも精進してまいります！ありがとうございますっ！！」と感謝した。
週刊少年マガジンで連載中の『灰仭巫覡』は、日本の田舎町に住む少年・仭が、天災と呼ばれていた「夜」により故郷を追われた英国軍人・ガオと出会う。自然に囲まれたのどかな町で、仲間たちと青春を過ごす二人。しかしそんな彼らの下に、再び「夜」が襲うファンタジー作品。
【画像】高橋留美子が絶賛した『灰仭巫覡』イラスト＆漫画ページ
同作を読んだ高橋氏は「恐ろしく美しいイメージを具現化する超絶画力、ハラハラする物語、そして青春。凄く面白いです。」と大絶賛。
最後に「これまでも多くの先生方から素晴らしいコメントを頂戴してまいりましたが、そのたびに身に余る光栄に胸を打たれ、心打ち震えております。ありがた過ぎるお言葉の数々に恥じぬよう、これからも精進してまいります！ありがとうございますっ！！」と感謝した。
週刊少年マガジンで連載中の『灰仭巫覡』は、日本の田舎町に住む少年・仭が、天災と呼ばれていた「夜」により故郷を追われた英国軍人・ガオと出会う。自然に囲まれたのどかな町で、仲間たちと青春を過ごす二人。しかしそんな彼らの下に、再び「夜」が襲うファンタジー作品。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優