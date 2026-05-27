松本まりか＆高橋メアリージュン×根本宗子『エミリとマリア』追加13人発表 河西智美は「何年、いや何十年ぶりかのドラマの現場」【キャラ一覧・コメント】
俳優・松本まりかと高橋メアリージュンがダブル主演を務めるMBSドラマ特区枠『エミリとマリア』（6月18日スタート 毎週木曜 深0：59）の追加キャストが27日、発表された。
【役衣装ソロカット多数】高校でイケてた女子たち→30代になった姿 コンカフェ嬢、ホストキャラも
同作は、恋愛、結婚、キャリア、若さなど30代後半の“なんとも言えないモヤモヤ”を、劇作家・演出家の根本宗子氏がオリジナルで描く。根本氏がオリジナル連続ドラマ初監督を務める。全4話。
幼稚園から私立女子校育ちの35歳、独身。アパレルブランドを経営するエミリ（松本）と、テレビ局でバリバリ働くマリア（高橋）が、”自分なりの幸せ”を求めて奔走するストーリー。
今回、個性豊かなキャラクター13人が一挙解禁。第1話・3話に登場する「京都の男」役に後藤剛範、第1話・4話のカフェ店員役には桜井玲香の登場が明らかになった。また、各話のゲストキャストとして、第2話では、高校当時、学年のイケてる女子たちで組まれた「チームプリンセス」の面々として、土居志央梨、黒川芽以、早織、穂のか、佐津川愛美が決定。
このほか、第3話の「マッチングアプリの男」役に小日向星一、コンカフェ嬢役に春名風花、コンカフェで出会う少女役はGANG PARADE・ヤママチミキが配役。さらに、エミリとマリアが行くホストクラブのNo.1ホスト役をWATWING・鈴木曉、ホストクラブの「ヘルプ」役を木谷生が演じる。
また、オープニング主題歌は、AislEの「ユアヒロイン」に決まり、同曲を使用した予告編も公開された。
MBS（関西地区）のほか、テレビ神奈川、チバテレ、テレ玉、とちテレ、群馬テレビで順次放送。
■京都の男／演・後藤剛範
マリアとマッチングアプリで出会ってデートをする男。京都の豪邸に住んでいる。
コメント：
好きな人たちと面白いものやれる幸せを噛み締めながらの撮影は一瞬で、それは長い月日を経た信頼があるからなのだなと思います
そんな月日を経た力強くも繊細でキュートな二人に立ち向かう？マッチングアプリで出会う京都の男役、後藤剛範です
根本さんの誰も見捨てないこの世界にいつまでも浸りたかったです
オンエア楽しみ！
■カフェ店員／演・桜井玲香
エミリとマリアが通う、行きつけのカフェの一風変わった店員。
コメント：
根本宗子さんのつくるかわいいが詰まった作品に参加でき、とても嬉しかったです。
オトナ女子として日々生きる自分が、このドラマに共感の嵐。
そんなエミリとマリアの会話劇を店員という目線から体感できた時間は、面白過ぎてあっという間でした。
私たちの日常に感じていることを登場人物たちが代弁してくれて、背中を押してくれる素敵な作品だと思いました。
■セリーナ／ 演・土居志央梨
エミリとマリアの高校の同級生で「チームプリンセス」のリーダー的存在。本名は芹那だが、学生時代から自分のことをセリーナと名乗っている。
コメント：
ずっとご一緒したかった根本さんだったので声をかけていただいてとてもうれしかったです。
久しぶりにテンションの高い役で撮影はとても疲れました（笑）
が、個性の豊かすぎるキャストの皆さんのお芝居を見ていて胸が高鳴りました。
絶対に面白いので楽しみにしていてください。
■りの／演・黒川芽以
エミリとマリアの高校の同級生で「チームプリンセス」の一員。港区女子の始祖の人。SNSでは子供にブランドものばかりを着せている。
コメント：
3人のお母さんになってから久々のドラマのお仕事でした。それが根本さんとご一緒できて、さらに同窓会のシーンでは、10代20代の頃に一緒に頑張ってきた役者さんや、知り合いの方も多く、本当に同窓会のような気分になりうれしかったです。
台詞が本当に面白くて、主演のお2人の掛け合いやリアクションも本当に面白くて、時に切なくて、深夜に笑って泣いて、いろんな感情を吐き出せそうな、、そんなドラマになっているはずです。
私も楽しみにしています！
■カリナ／演・河西智美
エミリとマリアの高校の同級生で「チームプリンセス」の一員。現役のモデル、タレント。
コメント：
何年、いや何十年ぶりかのドラマの現場。
正直、不安の方が大きいスタートでしたが、主演のまりかさん、メアリージュンさん、監督の根本さんをはじめ、共演者の皆さま、スタッフの皆さまが本当にあたたかく迎えてくださり、明るい現場の雰囲気の中で心から楽しくお芝居をすることができました。感謝の気持ちでいっぱいです。
リアルだけど思わずクスッと笑えて、「あるある！」「いるいる！」と共感していただけるテンポの良い会話劇も見どころのひとつ。
可愛いファッションにもぜひご注目ください。私が演じさせていただく“カリナ”のお衣装も楽しんでいただけたらうれしいです♪
■れいか／演・早織
エミリとマリアの高校の同級生で「チームプリンセス」の一員。医者家系の生粋のお嬢様。未婚で現在は京都で歯医者をしている。
コメント：
根本さんの生みだす会話、演出はスペシャルで、一度触れるととりこになってしまいます。
それがドラマという場でも煌めいていてたまりません。
『エミリとマリア』に集った演者は根本さんファンが多いと思うのですが、ふと深夜にご覧くださった方も「…お？お？」と目が離せなくなってしまうことに違いないです。わくわくしています。
■たまき／演・穂のか
エミリとマリアの高校の同級生で「チームプリンセス」の一員。超バリキャリで、シャンパンブランドを立ち上げている。
コメント：
根本さんには今までいろんな役割を与えてもらいました、演出補、翻訳、舞台監督…今も、根本さんの舞台衣装を洗濯しながらこれを書いています。
久々に役者として参加させていただいた根本さんの現場は、脚本が面白すぎるのはもちろん、映像の現場でも根本節が炸裂していて撮っている最中からこのドラマは絶対面白くなるぞ!!とワクワクしました。
根本さんと主演のお二人の超素敵化学反応を早くテレビの前で観たいです!!
■あかり／演・佐津川愛美
エミリとマリアの高校の同級生で「チームプリンセス」の一員。元チアリーダー。現在はスポーツ選手の妻で二児の母。シンガポール在住。
コメント：
個性的なキャラクターたちが集まった、根本さんが生み出す「エミリとマリア」の世界に、そして次々と飛び出す演出に、ぐっと惹き込まれまくりでした！
お久しぶりの皆さんも多く嬉しかったのと、はじめましての方もいらしたのに、お喋りがとまらず本当の同窓会のようでハッピーでした。
私自身、完成が楽しみで仕方ありません！
■マッチングアプリの男 ／演・小日向星一
エミリがマッチングアプリで出会ってデートをする男。
コメント：
舞台で何度もご一緒している根本さん。そんな根本さんが監督・脚本を手掛けるテレビドラマに参加することができて、とても嬉しかったです。
根本さんワールド全開の作品で、台本を読んだだけでも笑えました。
完成した作品も、きっとめちゃくちゃ面白くなっていると思います。
舞台もやりながらテレビドラマも作り上げる、根本さんのバイタリティには本当に驚かされます。
ぜひご覧ください！
■みりあ／演・春名風花
エミリとマリアが道で出会ったコンカフェ「にゃんにゃんクリニック」のコンカフェ嬢。
コメント：
日常を可愛らしく、時に毒を混ぜ、イキイキと語る手腕が光りまくる脚本！撮影を通して、個々のキャスト陣との深い信頼関係も知り、よりこの作品が素敵なものになると確信いたしました。
かわいく、賢く、カッコよく。素直に生きる彼女たちの姿が、きっと貴方の心にポップさを取り戻す。
現代女性の栄養ドリンクのようなドラマです！
私も一視聴者としてワクワクしております。
一緒に楽しみましょう!!
■少女・モモミ ／演・ヤママチミキ（GANG PARADE）
コンカフェ「にゃんにゃんクリニック」の客。エミリとマリアにホストクラブを紹介する。
コメント：初めまして、エンジョイプレイみんなの遊び場GANG PARADEのヤママチミキです！
約7年ぶりに根本さんとご一緒させていただき、改めて根本さんの作る世界観へのワクワク、おもしろさ、リアルさをたっぷりと感じ、そこにいることが出来る喜びをひしひしと感じました。
初めてのドラマ撮影で、根本さんにも、出演者の皆様にも、スタッフの皆様にも、ご迷惑をお掛けしてしまいましたが、演出やメイク、衣装などのおかげで、普段の私とはまったく違う、とてもかわいらしく不思議な魅力あふれる女の子になれたような気がします…！ぜひ注目してもらえたらうれしいです！
■一ノ瀬ルイ／演・鈴木曉（WATWING）
エミリとマリアが来店したホストクラブのNo.1。
コメント：
今回監督さんが、自身が脚本を手掛けた連続ドラマの監督を務めるのは初めてという事を伺い、記念すべき作品に出演させていただき、とてもうれしいです！僕は、No.1ホスト、一ノ瀬ルイを演じました。
エミリ役の松本まりかさんマリア役の高橋メアリージュンさんとも至近距離でご一緒するとは思っていなかったので正直緊張しましたが、お二人とも優しくて、楽しく撮影することができました。ギラギラしたホストクラブの世界をお届けできたらうれしいです。
■ヘルプ／演・木谷生
エミリとマリアが来店したホストクラブのヘルプ。
コメント：
テレビドラマとして根本宗子監督の作品に参加することができて光栄に思います。松本まりかさんと高橋メアリージュンさん演じるエミリとマリアの歯切れの良い会話劇に参加することは、初めてのドラマということもあり緊張しましたが、現場の愛のある温かさや面白い会話劇に参加できるというワクワク感から真剣に向き合い楽しんで演じることができました。ぜひお楽しみください!!
■OP主題歌 AislE「ユアヒロイン」
コメント：
この度、『エミリとマリア』の主題歌を担当させていただくことになりましたAislEです。
「ユアヒロイン」は、不安や迷いを抱えながらも、自分らしい幸せを信じて前に進もうとする。そんなリアルな感情を映した楽曲です。誰かを待つだけではなく、自分自身の人生の主人公として進んでいく登場人物たちに、そっと寄り添える1曲になれたらウレしいです。ぜひドラマと一緒にお楽しみください。
【役衣装ソロカット多数】高校でイケてた女子たち→30代になった姿 コンカフェ嬢、ホストキャラも
同作は、恋愛、結婚、キャリア、若さなど30代後半の“なんとも言えないモヤモヤ”を、劇作家・演出家の根本宗子氏がオリジナルで描く。根本氏がオリジナル連続ドラマ初監督を務める。全4話。
幼稚園から私立女子校育ちの35歳、独身。アパレルブランドを経営するエミリ（松本）と、テレビ局でバリバリ働くマリア（高橋）が、”自分なりの幸せ”を求めて奔走するストーリー。
このほか、第3話の「マッチングアプリの男」役に小日向星一、コンカフェ嬢役に春名風花、コンカフェで出会う少女役はGANG PARADE・ヤママチミキが配役。さらに、エミリとマリアが行くホストクラブのNo.1ホスト役をWATWING・鈴木曉、ホストクラブの「ヘルプ」役を木谷生が演じる。
また、オープニング主題歌は、AislEの「ユアヒロイン」に決まり、同曲を使用した予告編も公開された。
MBS（関西地区）のほか、テレビ神奈川、チバテレ、テレ玉、とちテレ、群馬テレビで順次放送。
■京都の男／演・後藤剛範
マリアとマッチングアプリで出会ってデートをする男。京都の豪邸に住んでいる。
コメント：
好きな人たちと面白いものやれる幸せを噛み締めながらの撮影は一瞬で、それは長い月日を経た信頼があるからなのだなと思います
そんな月日を経た力強くも繊細でキュートな二人に立ち向かう？マッチングアプリで出会う京都の男役、後藤剛範です
根本さんの誰も見捨てないこの世界にいつまでも浸りたかったです
オンエア楽しみ！
■カフェ店員／演・桜井玲香
エミリとマリアが通う、行きつけのカフェの一風変わった店員。
コメント：
根本宗子さんのつくるかわいいが詰まった作品に参加でき、とても嬉しかったです。
オトナ女子として日々生きる自分が、このドラマに共感の嵐。
そんなエミリとマリアの会話劇を店員という目線から体感できた時間は、面白過ぎてあっという間でした。
私たちの日常に感じていることを登場人物たちが代弁してくれて、背中を押してくれる素敵な作品だと思いました。
■セリーナ／ 演・土居志央梨
エミリとマリアの高校の同級生で「チームプリンセス」のリーダー的存在。本名は芹那だが、学生時代から自分のことをセリーナと名乗っている。
コメント：
ずっとご一緒したかった根本さんだったので声をかけていただいてとてもうれしかったです。
久しぶりにテンションの高い役で撮影はとても疲れました（笑）
が、個性の豊かすぎるキャストの皆さんのお芝居を見ていて胸が高鳴りました。
絶対に面白いので楽しみにしていてください。
■りの／演・黒川芽以
エミリとマリアの高校の同級生で「チームプリンセス」の一員。港区女子の始祖の人。SNSでは子供にブランドものばかりを着せている。
コメント：
3人のお母さんになってから久々のドラマのお仕事でした。それが根本さんとご一緒できて、さらに同窓会のシーンでは、10代20代の頃に一緒に頑張ってきた役者さんや、知り合いの方も多く、本当に同窓会のような気分になりうれしかったです。
台詞が本当に面白くて、主演のお2人の掛け合いやリアクションも本当に面白くて、時に切なくて、深夜に笑って泣いて、いろんな感情を吐き出せそうな、、そんなドラマになっているはずです。
私も楽しみにしています！
■カリナ／演・河西智美
エミリとマリアの高校の同級生で「チームプリンセス」の一員。現役のモデル、タレント。
コメント：
何年、いや何十年ぶりかのドラマの現場。
正直、不安の方が大きいスタートでしたが、主演のまりかさん、メアリージュンさん、監督の根本さんをはじめ、共演者の皆さま、スタッフの皆さまが本当にあたたかく迎えてくださり、明るい現場の雰囲気の中で心から楽しくお芝居をすることができました。感謝の気持ちでいっぱいです。
リアルだけど思わずクスッと笑えて、「あるある！」「いるいる！」と共感していただけるテンポの良い会話劇も見どころのひとつ。
可愛いファッションにもぜひご注目ください。私が演じさせていただく“カリナ”のお衣装も楽しんでいただけたらうれしいです♪
■れいか／演・早織
エミリとマリアの高校の同級生で「チームプリンセス」の一員。医者家系の生粋のお嬢様。未婚で現在は京都で歯医者をしている。
コメント：
根本さんの生みだす会話、演出はスペシャルで、一度触れるととりこになってしまいます。
それがドラマという場でも煌めいていてたまりません。
『エミリとマリア』に集った演者は根本さんファンが多いと思うのですが、ふと深夜にご覧くださった方も「…お？お？」と目が離せなくなってしまうことに違いないです。わくわくしています。
■たまき／演・穂のか
エミリとマリアの高校の同級生で「チームプリンセス」の一員。超バリキャリで、シャンパンブランドを立ち上げている。
コメント：
根本さんには今までいろんな役割を与えてもらいました、演出補、翻訳、舞台監督…今も、根本さんの舞台衣装を洗濯しながらこれを書いています。
久々に役者として参加させていただいた根本さんの現場は、脚本が面白すぎるのはもちろん、映像の現場でも根本節が炸裂していて撮っている最中からこのドラマは絶対面白くなるぞ!!とワクワクしました。
根本さんと主演のお二人の超素敵化学反応を早くテレビの前で観たいです!!
■あかり／演・佐津川愛美
エミリとマリアの高校の同級生で「チームプリンセス」の一員。元チアリーダー。現在はスポーツ選手の妻で二児の母。シンガポール在住。
コメント：
個性的なキャラクターたちが集まった、根本さんが生み出す「エミリとマリア」の世界に、そして次々と飛び出す演出に、ぐっと惹き込まれまくりでした！
お久しぶりの皆さんも多く嬉しかったのと、はじめましての方もいらしたのに、お喋りがとまらず本当の同窓会のようでハッピーでした。
私自身、完成が楽しみで仕方ありません！
■マッチングアプリの男 ／演・小日向星一
エミリがマッチングアプリで出会ってデートをする男。
コメント：
舞台で何度もご一緒している根本さん。そんな根本さんが監督・脚本を手掛けるテレビドラマに参加することができて、とても嬉しかったです。
根本さんワールド全開の作品で、台本を読んだだけでも笑えました。
完成した作品も、きっとめちゃくちゃ面白くなっていると思います。
舞台もやりながらテレビドラマも作り上げる、根本さんのバイタリティには本当に驚かされます。
ぜひご覧ください！
■みりあ／演・春名風花
エミリとマリアが道で出会ったコンカフェ「にゃんにゃんクリニック」のコンカフェ嬢。
コメント：
日常を可愛らしく、時に毒を混ぜ、イキイキと語る手腕が光りまくる脚本！撮影を通して、個々のキャスト陣との深い信頼関係も知り、よりこの作品が素敵なものになると確信いたしました。
かわいく、賢く、カッコよく。素直に生きる彼女たちの姿が、きっと貴方の心にポップさを取り戻す。
現代女性の栄養ドリンクのようなドラマです！
私も一視聴者としてワクワクしております。
一緒に楽しみましょう!!
■少女・モモミ ／演・ヤママチミキ（GANG PARADE）
コンカフェ「にゃんにゃんクリニック」の客。エミリとマリアにホストクラブを紹介する。
コメント：初めまして、エンジョイプレイみんなの遊び場GANG PARADEのヤママチミキです！
約7年ぶりに根本さんとご一緒させていただき、改めて根本さんの作る世界観へのワクワク、おもしろさ、リアルさをたっぷりと感じ、そこにいることが出来る喜びをひしひしと感じました。
初めてのドラマ撮影で、根本さんにも、出演者の皆様にも、スタッフの皆様にも、ご迷惑をお掛けしてしまいましたが、演出やメイク、衣装などのおかげで、普段の私とはまったく違う、とてもかわいらしく不思議な魅力あふれる女の子になれたような気がします…！ぜひ注目してもらえたらうれしいです！
■一ノ瀬ルイ／演・鈴木曉（WATWING）
エミリとマリアが来店したホストクラブのNo.1。
コメント：
今回監督さんが、自身が脚本を手掛けた連続ドラマの監督を務めるのは初めてという事を伺い、記念すべき作品に出演させていただき、とてもうれしいです！僕は、No.1ホスト、一ノ瀬ルイを演じました。
エミリ役の松本まりかさんマリア役の高橋メアリージュンさんとも至近距離でご一緒するとは思っていなかったので正直緊張しましたが、お二人とも優しくて、楽しく撮影することができました。ギラギラしたホストクラブの世界をお届けできたらうれしいです。
■ヘルプ／演・木谷生
エミリとマリアが来店したホストクラブのヘルプ。
コメント：
テレビドラマとして根本宗子監督の作品に参加することができて光栄に思います。松本まりかさんと高橋メアリージュンさん演じるエミリとマリアの歯切れの良い会話劇に参加することは、初めてのドラマということもあり緊張しましたが、現場の愛のある温かさや面白い会話劇に参加できるというワクワク感から真剣に向き合い楽しんで演じることができました。ぜひお楽しみください!!
■OP主題歌 AislE「ユアヒロイン」
コメント：
この度、『エミリとマリア』の主題歌を担当させていただくことになりましたAislEです。
「ユアヒロイン」は、不安や迷いを抱えながらも、自分らしい幸せを信じて前に進もうとする。そんなリアルな感情を映した楽曲です。誰かを待つだけではなく、自分自身の人生の主人公として進んでいく登場人物たちに、そっと寄り添える1曲になれたらウレしいです。ぜひドラマと一緒にお楽しみください。