ジムビーム限定缶、オレンジスカッシュ味登場 ”力強い味わい”と”7％の飲みごたえ”に注目
サントリーから『ジムビーム〈オレンジスカッシュ〉缶』が期間限定で登場。バーボン由来の香味をベースに、オレンジスカッシュの力強い味わいを際立たせた新商品となる。
【写真】晩酌する妻のために…業務スーパーの大きなブロック氷を無心で削る旦那さん
『ジムビーム』は、世界120ヵ国以上で親しまれているバーボンウイスキー。バーボンならではの力強くキレのある味わいが支持されており、2024年販売数量で世界No.1バーボンウイスキーとされている。今回、限定フレーバーとして「オレンジスカッシュ」が発売されることが知らされると、SNSでは「これはおいしそう」「甘いのかどうか気になる」などと反響の声が集まった。
同商品の中味は、ジムビームらしいバーボン由来の香味を土台に、オレンジスカッシュのはじけるような味わいが特徴的。甘さもほどよく感じられるが、オレンジのさわやかな酸味、アルコール度数7％ならではの飲みごたえが印象に残る設計となっている。
・商品名：「ジムビーム〈オレンジスカッシュ〉缶」
・容量：350ml
・希望小売価格：178円（税別）
・アルコール度数：7％
・発売期日：2026年5月26日
・発売地域：全国（期間限定）
・品目：リキュール
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『ジムビーム』は、世界120ヵ国以上で親しまれているバーボンウイスキー。バーボンならではの力強くキレのある味わいが支持されており、2024年販売数量で世界No.1バーボンウイスキーとされている。今回、限定フレーバーとして「オレンジスカッシュ」が発売されることが知らされると、SNSでは「これはおいしそう」「甘いのかどうか気になる」などと反響の声が集まった。
・商品名：「ジムビーム〈オレンジスカッシュ〉缶」
・容量：350ml
・希望小売価格：178円（税別）
・アルコール度数：7％
・発売期日：2026年5月26日
・発売地域：全国（期間限定）
・品目：リキュール