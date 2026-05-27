流行して久しいボンボンドロップシールは、いまだブームが続いており、その熱はまだまだ冷めそうにない。ぷっくりと立体的で宝石のような美しさ、かわいさはSNSで「映え」をアピールしたい女性の心をとらえて離さない。市販品は売り切れ続出でなかなか手に入らず、シールを交換するというひと昔前の文化が再燃する原動力にもなっている。

自らシールを製作する工程をアップするうち、フォロワーが3.5万人に増えたというインスタグラマーの飯田裕貴さんに内外タイムスが独占取材。実際に製作工程を動画撮影しながら、オリジナルのシールを作る工夫や楽しみ方を解説してもらった。記事とともに動画もお楽しみいただきたい。（内外タイムス編集部 請川公一）

フォロワーが3万人増加

飯田さんがボンボンドロップシールを自作したきっかけは、やはり手に入らなかったからだという。もともとハンドメイドで何かを作ったり、イラストを描いたりするのが趣味だったが、昨秋から自作するようになった。

「午前10時オープンのお店に前夜20時から並んでる方がいて、私は幼稚園に娘を送って8時半ぐらいに行こうかなと思ったらもう200人近く並んでいて、整理券すらもらえずに帰ってきたことがありました。それと、ボンボンドロップシールは大きいので、小さくなったらかわいいなと思ったのと、自分の好きな色にできたらもっとかわいいなと思ったので、自分で作り始めたのがきっかけです」

自分で製作する様子を動画撮影し、インスタグラムで公開。ママ友の間で瞬く間に広がり、次第に反響が大きくなっていった。「3歳の娘は目を離すと、床とか壁とかいろんなところに貼っていて、家がかわいくデコレーションされています。知り合いにあげたらすごく喜んでくれますね。特に小学生の女の子はめちゃくちゃ食いつきが良くて」と嬉しそうに話す。

ブームもあって評判が評判を呼び、発信を始める前は約5000人だったインスタグラム（@yuki_ouchiasobi）のフォロワーは3万人以上増えた。

「なんでこんなに増えてるんだろうという戸惑いが大きいです。フォロワーさんからいただくのは、私も娘と一緒に作ってみたいから作り方を詳しく教えてくださいとか、一緒に作ったら楽しくて良い休日が過ごせますとか。ママさんたちがお子さんと過ごす楽しい時間とか、誰かにプレゼントするとか、そういうところにも貢献できているのかなと思います」

購入するならともかく、自作するとなると身構えてしまいそうだが、費用がそれほどかからないところも魅力。シール、ビーズ、レジン（樹脂）などをすべて買いそろえても2000円程度で始められるという。

「ディズニーランドに行くとなれば家族で5万円とかになっちゃいますけど、ボンボンドロップシールは気軽にできます。作っている過程も楽しいですけど、私も作ってみたいと思われる見た目がかなり重要かなと思います」とシールの完成度や動画の見せ方にもこだわりを見せた。

シールを通じて親子の時間や友だちとのコミュニケーションが増加

ドロップシールを2カ月で40社40万枚製造しているグッズOEM相談サイト「販促ワールド」を運営するメイドバイジャパン株式会社の原敏史代表取締役社長は「平成女児ブームが背景にあって、YouTuberがシールを取り上げたところ、子どもたちが見て『これ欲しい』となり、そのお母さんまで集めたりするので、非常に幅広い年齢層でブームになっています。製造工場も多くないので品薄になり、メーカー側の戦略としても成功していますね」と“ボンドロブーム”を分析する。

結果的にシール製作や交換を通じてさまざまな人とのコミュニケーションが発生する点は、生まれたころから当たり前のようにSNSに親しむ10代までの世代にとって、逆に新鮮なのかもしれない。原氏は「今の若い子たちはSNSやゲームばかりで、直接的なコミュニケーションが減っていますが、人間はコミュニケーションを通じて成長するものなので非常に喜ばしいなと思います」と話す。

飯田さんも「親子の時間とか、お友だちとのコミュニケーションにもつながります。ずっとスマホを触ってるだけだった娘と一緒にシールを作りましたって写真を送ってきてくれたりすると、私も嬉しくなりますね」と笑顔を見せた。

飯田裕貴さんが実際に製作したシール（撮影・内外タイムス）

ボンボンドロップシールがここまでブームになっているのは、シール自体のかわいさ、作る楽しさ、希少価値などさまざまな要因があるが、コミュニケーションを通じて得られる人間としての喜びも大きいのではないか。飯田さんは「スライムみたいに柔らかくて触るとグニュグニュするようなシールを作りたくて、今いろいろ考えているところです」と新たなシール製作に意欲を見せている。