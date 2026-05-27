林にシロクマ？正体は“世界で唯一”の白い野生パンダ　遺伝子の突然変異か　貴重な成長記録も　中国

中国・四川省のジャイアントパンダ国立公園に設置されたカメラが、林の中をのそのそと歩く白い動物を捉えました。

シロクマにも見えますが、正解は「ジャイアントパンダ」です。

遺伝子の突然変異によって白くなったとみられていて、通常のジャイアントパンダと比べると耳は黒くなく、足はほのかに茶色。

“世界唯一”とみられる白いオスのパンダで、野生の環境で育っていると考えられています。

実は、この白いパンダが姿を見せたのは、これが初めてではありません。

最初に確認されたのは2019年で、当時からふさふさな白い毛に包まれていましたが、体は小柄でした。

しかし、その1年後にはカメラを覆うほどの大きさに成長。

北京大学生命科学部研究員のリ・ショウ氏は「頑丈な体、明るい毛皮を持っており、非常に健康的な野生のパンダであることがわかります」と話します。

さらに、その3年後には体格もがっしりとして、りりしい顔つきに。

他のパンダとじゃれあう様子も確認されています。

世界に1頭しかいないとみられる白いパンダは、たくましく野生を生き抜いているようです。