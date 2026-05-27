6月18日放送開始のMBSドラマ特区「エミリとマリア」（木曜深夜0時59分）の追加キャスト13人が27日、一斉に解禁された。

同ドラマは劇作家で演出家の根本宗子氏によるオリジナル作品。松本まりか（41）と高橋メアリージュン（38）のダブル主演で、30代後半女性の人生のモヤモヤ感、恋愛、結婚、キャリア、若さに心がざわつく感覚をリアルかつユーモラスに描く。

マリア（高橋）とマッチングアプリで出会ってデートをする「京都の男」役に後藤剛範（42）、エミリ（松本）とマリアが通うカフェの一風変わった店員役には元乃木坂46の桜井玲香（32）が決まった。後藤は「好きな人たちと面白いものやれる幸せをかみしめながらの撮影は一瞬で、それは長い月日を経た信頼があるからなのだなと思います。根本さんの誰も見捨てないこの世界にいつまでも浸りたかったです。オンエア楽しみ！」。桜井は「根本宗子さんのつくるかわいいが詰まった作品に参加でき、とてもうれしかったです。オトナ女子として日々生きる自分が、このドラマに共感の嵐。そんなエミリとマリアの会話劇を店員という目線から体感できた時間は、面白過ぎてあっという間でした。私たちの日常に感じていることを登場人物たちが代弁してくれて、背中を押してくれるすてきな作品だと思いました」とコメントを寄せた。

各話のゲストも発表された。第2話の高校の同窓会に登場する、当時学年のイケてる女子たちで組まれた「チームプリンセス」の面々には土居志央梨、黒川芽以、河西智美、早織、穂のか、佐津川愛美が決定。第3話でエミリとデートする「マッチングアプリの男」役は小日向星一が務める。またコンカフェ嬢役で春名風花、コンカフェで出会う少女役でヤママチミキ、NO・1ホスト役で鈴木曉、ホストクラブのヘルプ役で木谷生が出演する。

オープニング主題歌はAislEの「ユアヒロイン」に決まった。