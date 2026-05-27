懐かしい映像とともにさまざまな年の「きょうの放送したニュース」を振り返る「ニュースアーカイブス」です。それでは、過去の5月27日のニュースを見ていきましょう。

【写真をみる】空を飛ぶ桃太郎・記念硬貨に長蛇の列 当時の様子

塩田跡地にラジコン150機

まずは、36年前のきょう。岡山県の旧・邑久町の塩田跡地で、ラジコンフライトショーが開催されました。全国から150機のラジコンが勢ぞろいし、華麗なアクロバット飛行や空中戦を繰り広げていたということです。この中に、岡山ならではのものも。それが、このラジコンです。会場には、1万5,000人のラジコンファンが訪れ、醍醐味を満喫したそうです。

サワラの人工孵化を取材班がカメラに

続いては、1998年。瀬戸内を代表する魚と言えばサワラですが、この頃はそのサワラが極端に取れなくなっていました。そのため、香川県がこの年に全国ではじめてサワラの人工孵化に取り組みました。当時、まだ撮影されたことがなかった孵化の様子を、山陽放送の取材班がカメラに収めたという映像がこちらです。香川県は70万個のサワラの卵を確保し、そのうち30万個が孵化したということです。

記念の500円硬貨に長蛇の列

続いて、2002年のニュースですが、これは何のコインかわかりますか。この年に開催された2002FIFAワールドカップを記念した500円硬貨なんです。普通の500円硬貨と同じ大きさで、表には世界地図と選手の姿が、裏には大会のシンボルマークが刻まれています。この日は、窓口が開く30分前から記念硬貨を求めて長蛇の列ができていました。

「この前スロベニアの練習を美作に見に行った。4つくらいもらえたらいいな」

「息子にたくさん頼まれたから」

あれから24年、今年も、ワールドカップの年です。開幕は目前、サムライブルーの活躍が楽しみですね。

ニュースアーカイブスでした。