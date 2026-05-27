5月28日（木）の近畿地方は、昼間かなりムシムシした体感になりそうです。曇り空の時間が長いですが、夜はまた傘の出番の所があるでしょう。

前線や低気圧の影響で、27日（水）から雨が降ったりやんだりの天気になっています。木曜の未明や明け方にかけては、広い範囲で雨が続きますが、朝からは雨が一旦やんで、日中は概ね曇りの見込みです。ただ、日本海を進む気圧の谷の影響で、夕方からは北部で再び雨が降りだし、夜は京阪神なども含めあちらこちらで傘が必要になりそうです。

予想最低気温は20～22℃くらいで、朝からジメジメしそうです。日中の最高気温は26～29℃くらいと、かなり蒸し暑くなるでしょう。熱中症のリスクも高まりますので、水分や休憩をしっかりとるようにしてください。

29日（金）の午前中は、北側の地域で雨が残るでしょう。土日は晴れて再び真夏日の所が多くなりそうです。台風6号が発生し、週末から来週初めにかけ、発達しながら北上し、南西諸島に接近する見込みです。その後、本州付近にも近づき、来週はこの台風の影響を受けるおそれがあります。今後の情報にご注意ください。