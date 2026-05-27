熊本市の中心部にある大甲橋で長年の課題となっているのがこの「狭い車線」です。改善に受けて熊本市が検討を始めました。



熊本市中央区にある大甲橋。朝の通勤時間、車で走行すると…。



■緒方大樹記者「橋の上を通っています。道幅がかなり狭く、車のすぐ横をバスが通過していきます」



こちらは車の側面に取り付けたカメラの映像。



すぐ隣りをスレスレの距離で走り抜けるのは路線バス。バスと車の隙間はわずか数センチです。

大甲橋をよく通るというタクシードライバーは…。



■タクシー運転手「やっぱりちょっと狭いかな。（ほかの車が）寄せてくる時がある。そういうときはもう停まるしかない」



大甲橋は、通町筋方面へはバスレーンを含めて4車線、水前寺方面は3車線となっています。



4車線側の車線は、それぞれ2.6メートル。しかし、バスの平均的な幅は2.5メートルで、少しでもズレたら車線をはみ出す危険性が…。

実際、大甲橋ではバスが縁石や他の車にぶつかる事故が毎年、10数件起きているということです。



■タクシー運転士「あと10センチか15センチでも広ければ、楽に通れると思う」



長年にわたる大甲橋の課題。熊本市は改善に向けて検討を始めました。



■公共交通推進課 徳田隆宏課長「通筋町方面の車線は非常に狭くて、車同士がぶつかりそうになりながら通行している状況。安全性を確保するために車線幅を少しでも広くできないかという検討をしている」



熊本市によりますと、歩道部分を一部車道にすることで、バスレーンを50センチほど広げるよう検討しています。



一方で、車道を広くした場合、橋にかかる重さのバランスが変わってしまいます。そのため今年度は橋脚が負荷に耐えられるかの検証を行っているということです。



■徳田課長「この道路の安全性を確保すること。さらに公共交通が時間通りに着くようにすること。これによって、熊本市の渋滞緩和の大きな一つの取り組みになる。スピード感を持って取り組んでいきたい」

※「大甲橋」の登録名は「たいこうはし」ですが、放送では県民に広く知られる「たいこうばし」とお伝えしました。