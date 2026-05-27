大雨災害に備えるシリーズ企画「ソナエル」です。28日から気象庁が発表する防災気象情報が改定されます。今回は「大雨災害の危険度の高まりを事前に知らせる情報」についてお伝えします。



福岡市は27日、防災気象情報の改定に合わせた避難情報の発令基準の変更点などについて公表しました。



レベル3の警報が発表された場合は「高齢者等避難」、レベル4の危険警報が発表された場合は「避難指示」、レベル5の特別警報が発表された場合は「緊急安全確保」を発令します。





■福岡市 防災推進課・江野功太郎課長「発表される警報、注意報の名称にレベルが示され、自治体が発表する避難指示などの警戒レベルとの関係が分かりやすくなった。」また、福岡市は独自の新たな取り組みとして、「レベル2 大雨注意報」が発表された場合、「注意喚起情報」を発表します。「注意喚起情報」は、すぐに避難を促す情報ではありませんが、今後の情報に注意し、大雨への備えを一段階上げることを呼びかける情報です。福岡市は28日の防災気象情報の改定に合わせて、この取り組みを始めます。

防災気象情報の改定に伴って、自治体が発令する避難情報も見直されます。気象予報士の東杜和さんに聞きます。



■東気象予報士

福岡市では、見直しの理由として、情報を生かし逃げ遅れを防ぐためと説明しています。



大雨災害から命を守るためには避難情報に従って行動することが重要ですが、さまざまな調査で、人は自分が危険だと感じてから実際に避難するまで時間がかかることが分かっています。



安全なうちに避難するためには、事前に備えておくことが必要です。



そこで、大雨災害の危険度の高まりを知らせる情報を紹介します。



気象庁が、大雨によって災害の危険度が高まると予想される場合に、おおむね5日前から段階的に発表する情報を順番に4つ見ていきます。

最初に発表される情報が「早期注意情報」です。



警報級の現象が起こる可能性がある時に発表されます。



予測の精度は高くないものの、警報が発表される可能性を「中」「高」という表現で示し、おおむね5日前から危険度の高まりを知らせます。



これまで、翌日の予測は12時間ごとに分けて発表されていましたが、新たな運用では6時間ごとに分けて発表されることになります。



そして、これまでの「大雨」という一つのくくりから、「大雨」「土砂災害」と災害の種類が分けられます。

おおむね3日前から発表されるのが「気象解説情報」です。



大雨災害への注意・警戒を高める必要がある場合に、より具体的な注意事項などを、地域を絞って発表する情報です。



ニュースや気象情報などで、「気象台は大雨に注意を呼びかけています」などの表現でお伝えします。

より具体的に危険度の高まりを伝える情報が「時系列情報（あすまでの警報等の見通し）」です。



翌日までの大雨や土砂災害、暴風などの危険度が高まるタイミングの予想が、市町村別に3時間ごとに発表されます。



1日4回、午前5時、午前11時、午後5時、午後11時に発表されます。



ここまでは、実際に大雨が降る前に発表される情報です。

大雨になってからは、5段階に分類される防災気象情報を参考に、危険な場所にいる場合は、レベル3の赤になったら高齢者など避難に時間のかかる方が、レベル4の紫になったら全員が、それぞれ避難を始める目安と覚えてください。



次回は、大きな被害が発生する恐れがある河川災害の情報についてお伝えします。