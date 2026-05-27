「ifs and buts」の意味は？言われたらイラっとしてしまう言葉！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「ifs and buts」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳してみるとわかるかもしれません！
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「言い訳、弁解」でした！
「ifs and buts」は、「言い訳、弁解」という意味のフレーズ。
言い訳をするときに使う「if」＝「もし」や「but」＝「でも」という言葉を並べて、日本語で言う「たられば」のニュアンスに近い表現になっています。
ちなみに「No ifs, no buts.」は「言い訳は無用」という強い意味を表しますよ。
「There were too many ifs and buts in his explanation.」
（彼の説明には言い訳が多すぎた）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部