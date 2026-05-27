「ifs and buts」の意味は？言われたらイラっとしてしまう言葉！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳してみるとわかるかもしれません！

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「言い訳、弁解」でした！

「ifs and buts」は、「言い訳、弁解」という意味のフレーズ。

言い訳をするときに使う「if」＝「もし」や「but」＝「でも」という言葉を並べて、日本語で言う「たられば」のニュアンスに近い表現になっています。

ちなみに「No ifs, no buts.」は「言い訳は無用」という強い意味を表しますよ。

「There were too many ifs and buts in his explanation.」

（彼の説明には言い訳が多すぎた）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。