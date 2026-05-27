ビブリオテークの6月限定♡いちごとルバーブの新作パンケーキが登場

季節ごとに楽しみたくなるスイーツを探しているなら、「カフェ＆ブックス ビブリオテーク」の6月限定パンケーキは見逃せません♡2026年6月3日（水）から登場するのは、いちごとルバーブの甘酸っぱさに、ヨーグルトムースとアールグレイの華やかな香りを重ねた初夏らしい一皿。爽やかな余韻まで楽しめる、この時期だけの特別なパンケーキをご紹介します♪

初夏に味わう6月限定の一皿

毎月異なる味わいを届ける「マンスリーパンケーキ」シリーズに、6月だけの新作が仲間入りします。

今回登場するのは「いちごとルバーブ、ヨーグルトムースのパンケーキ アールグレイソース」。価格は1,540円（税込）です。

主役は、いちごとルバーブを合わせた自家製コンフィチュール。やさしい甘みのいちごに、ほどよい酸味のルバーブが重なり、ひと口目からみずみずしい果実感が広がります。

ルバーブは、ヨーロッパではジャムやパイにも使われる人気の食材。見た目はフキのようですが、加熱するとフルーティーな酸味が引き立つのが魅力です。

ふんわり焼き上げたパンケーキと一緒に味わえば、軽やかな口あたりの中に初夏らしい爽やかさを感じられます♡

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甘酸っぱさと紅茶の香りが重なる

味のアクセントになるのは、ヨーグルトムースとアールグレイソース。

ほどよい酸味のヨーグルトムースが果実の甘酸っぱさを引き立てながら、口あたりはまろやか。そこに甘いバニラアイスが重なり、味わいに奥行きを添えてくれます。

さらに仕上げにかけられたアールグレイソースが、ふわっと上品な香りをプラス。紅茶の華やかな余韻が全体をやさしく包み込み、最後まで飽きずに楽しめます。

果実のみずみずしさ、ムースのやわらかな酸味、紅茶の香り。バランスよく重なることで、蒸し暑くなり始める季節にも心地よく味わえる一皿に仕上がっています♪

提供店舗と期間をチェック

提供期間は2026年6月3日（水）～6月30日（火）。

販売店舗は、カフェ＆ブックス ビブリオテーク4店舗（有楽町・吉祥寺・大阪・福岡）と、姉妹店のパンケーキ＆ブックス ビブリオテークです。

期間限定だからこそ、気になったタイミングで味わいたいメニュー。お買い物の合間や休日のカフェ時間にもぴったりです♡

※一部店舗では展開期間が異なります。

※収穫状況により販売時期と内容が変更になる場合がございます。

※店舗によって展開内容や店頭表示金額が異なる場合がございます。

今だけの季節を味わって♡

ビブリオテークの6月限定パンケーキは、いちごとルバーブの果実感に、ヨーグルトムースとアールグレイの香りが重なる華やかな一皿。

爽やかな甘酸っぱさが広がり、気分まで軽やかにしてくれそうです♡

季節の移ろいを感じながら楽しめる限定メニューで、ちょっと特別なティータイムを過ごしてみてはいかがでしょうか♪