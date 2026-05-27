日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」が２６日、『住まいのトラブル１１０番』をテーマに放送され、ヒロミ、収納王子コジマジックらが出演した。

ミラノ・コルティナ五輪混合団体で銅メダルを獲得したノルディックスキー・ジャンプ女子・高梨沙羅（２９）も初登場。さんまとは初対面で、「８歳から（ジャンプを）始めて、２１年くらいです」と自己紹介した。

スロベニアに拠点を置き、海外を転戦しているが、荷物の整理などのために日本でも部屋を借りており、日本にいる間は「掃除に始まり掃除に終わって もう毎日掃除」と苦労を明かした。

白いロングワンピースの上に、黒い半袖カーディガンを合わせ、袖と襟の白さを出すという絶妙のモノトーンコーデに、メークもＴＶ用にさらに美しくなっており、アーモンドアイも際だった美麗な姿。ＳＮＳ上では、「誰？誰なんだ」「誰かわからなかった！！高梨沙羅ちゃん、清楚で大人の女性になったね」「誰かと思った」「美人なったなぁ」「昨日ＴＶつけたら 誰かと凝視してしまいました」「さんま御殿に美人さんいるなーって思ったら」「高梨沙羅ちゃんお上品でお淑やかだな〜」「美しいなぁ 動きも本当に美しい」など多くの反応が寄せられていた。