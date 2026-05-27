「俺と結婚するんだろ？」倍以上も年の離れた常連客→執拗なアピールが生んだ“トラウマ級”の恐怖体験【作者に聞く】
【漫画】「合鍵おじさん〜低スぺ婚活男にタゲられました〜」を読む
家計のためにラーメン店で働く女子高生。明るく仕事に励む彼女を悩ませるのは、とある常連客の男性だった。なぜだか結婚相手に見定められ、執拗(しつよう)に合鍵を押し付けてくる「合鍵おじさん」の暴走が止まらない……。
Instagram(@negimayo3)とブログ「ここはネギマヨ荘」で、自分たちや周囲の経験をベースに漫画にして発信している2人組のクリエイター、ネギマヨさん。作品の多くはネギさんが作画を、マヨさんが原作と塗りを担当し、家庭でのトラブルや身近に潜む強烈な人物、ストーカー被害などをフィクションを交えた作品に仕上げ人気を集めている。
■「こういう大人から逃げて」無知な高校生を狙う卑劣な手口
本作「合鍵おじさん〜低スぺ婚活男にタゲられました〜」は、ネギさんが高校時代のバイト先で、思い込みの激しい常連客から一方的に“婚活”のターゲットにされてしまったできごとを描いたシリーズだ。
自分の倍以上も年齢の離れた常連客「鍵藤」は、いきなり手を握ったり、部屋の合鍵を渡そうとしたりと、ネギさんを恋人と思い込んだかのようなアプローチを連発。理解ができずおびえるネギさんだったが、鍵藤のアタックはだんだんと身の危険を感じる領域に至る。
本作を描いたきっかけについて、ネギさんは「高校生の無知さや純粋さに付け込んでくる人間がいるというのを、大人になってから実感することが増えました。『自分も悪いのかもしれない』と被害にあっても周りに言えないこともあるのではないかと思います。私の体験を漫画にすることで、こういう大人から逃げてほしいという気持ちで描きました」と明かす。
■徹底的に気持ち悪く描写！リアルな恐怖をエンタメに昇華する裏側
同作の鍵藤は、読者からも強烈な嫌われ役となった。マヨさんは「前作にあたる『俺の手作りおでん食べてください』の肝杉さんは気持ち悪いストーカーですが、キャラクターとしては人気がありました。ただ、鍵藤さんの場合は、結構きもい粘着親父に迷惑かけられている方が多いんだと思います。嫌われたのは狙い通りでしたが、もうちょっとエンタメに寄せてもよかったかもしれません」と振り返る。
身の危険を感じるほどのつきまとい行為のなかで、とくに嫌だったできごとについて聞くと、ネギさんは「待ち伏せされて道を塞がれたことが本当に嫌でした！」と吐露。マヨさんも「しかも当たり屋だし、最悪だよね。漫画として力を入れたのは、車でついてくるシーンですね」と語る。
実体験を作品に昇華するうえで、ネギさんは「私がマヨにできごとを伝えて、それを元に構成を練ってもらっています。漫画になると臨場感が出て、実体験なのに私自身も読んでいてハラハラします。供養してもらっている気持ちです」と話す。一方のマヨさんは「ネギさんの話を『ウケる…』と他人事で描いているときのほうが盛り上がって読者受けがいいです」と明かした。
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