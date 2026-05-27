テレビ東京系「紙とさまぁ〜ず」が２６日に放送され、さまぁ〜ず・三村マサカズ、大竹一樹がＭＣを務めた。

事前にアンケートを依頼し、回答をもとにゲスト不在のままトークを繰り広げていく異色バラエティー。この日は女優・桜田ひよりのアンケート回答をもとに進行した。

「顔の縦幅は何ｃｍ？」のアンケートで、大竹、三村、トーク見届け人として登場した元日向坂４６・佐々木久美は自身の顔を定規で測定しながら桜田の顔を推測した。

三村は約２７センチの測定結果に「足と同じぐらいなんだ…。頭って」と感心。大竹は自身の顔の縦幅を「２３、４かな…」と計測。佐々木は約２０センチと、さすがの小顔ぶりが際だった。

それぞれの測定をもとに、桜田の顔の縦幅を、三村は１９・５センチ、大竹は１８・２センチ、佐々木は１７・３センチと予想したが、実際の測定結果は衝撃の１５・８センチと明かされた。

佐々木は「えー！小っちゃい…！」と桜田の小顔ぶりに驚がく。大竹は、飲んでいたグラスを掲げ「こんぐらいだよ…。芸能人って凄いね。街にいないもん。そんな人…」と感心していた。