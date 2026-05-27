ジェラピケ「シーアニマルコレクション」登場！ 接触冷感素材のルームウェアなど5．29から発売
ルームウェアブランド「gelato pique（ジェラート ピケ）」は、5月29日（金）から、夏にうれしい接触冷感機能が搭載した「SEA ANIMALS COLLECTION」を、全国の店舗や公式オンラインストアなどで発売する。
【写真】あざらしデザインもかわいい！ 「SEA ANIMALS COLLECTION」一覧
■夏らしい素材とデザインを採用
今回発売される「SEA ANIMALS COLLECTION」は、ひんやり心地よい接触冷感素材に、シロクマ、あざらし、ラッコ、ペンギン、セイウチたちが穏やかな表情とポーズで寄り添うデザインをあしらった、新作コレクション。
ニットシリーズからは、夏の海でのんびり過ごすシーアニマルたちとフィッシュ形のシリコンネームをデザインした「ジャガードプルオーバー」や「ジャガードショートパンツ」が登場。いずれも、なめらかな肌触りの’スムーズィー’と接触冷感で、涼やかな着心地を実現させている。
また、やさしいタッチのアートで仕上げたカットソーシリーズは、各シーアニマルを描いた「シーアニマル柄ワンポイントTシャツ」や、遊び心のある総柄を施した「シーアニマル柄ショートパンツ」が用意され、ファミリーでおそろいが楽しめるサイズ展開となっている。
さらに、おうち時間を彩るグッズに「シーアニマルフィッシュモチーフルームシューズ」や「シーアニマルティッシュケース」、「シーアニマルモチーフバンスクリップ」などがそろうほか、夏のお昼寝にぴったりな「gelato pique Sleep」アイテムも販売される。
【写真】あざらしデザインもかわいい！ 「SEA ANIMALS COLLECTION」一覧
■夏らしい素材とデザインを採用
今回発売される「SEA ANIMALS COLLECTION」は、ひんやり心地よい接触冷感素材に、シロクマ、あざらし、ラッコ、ペンギン、セイウチたちが穏やかな表情とポーズで寄り添うデザインをあしらった、新作コレクション。
また、やさしいタッチのアートで仕上げたカットソーシリーズは、各シーアニマルを描いた「シーアニマル柄ワンポイントTシャツ」や、遊び心のある総柄を施した「シーアニマル柄ショートパンツ」が用意され、ファミリーでおそろいが楽しめるサイズ展開となっている。
さらに、おうち時間を彩るグッズに「シーアニマルフィッシュモチーフルームシューズ」や「シーアニマルティッシュケース」、「シーアニマルモチーフバンスクリップ」などがそろうほか、夏のお昼寝にぴったりな「gelato pique Sleep」アイテムも販売される。