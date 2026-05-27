2024年に運行を終えた「火の山ロープウェイ」の2基のゴンドラについて下関市は市内の2つの企業に無償譲渡すると発表しました。



下関市 前田市長

「長年下関のシンボルとして多くの市民に愛されてきましたゴンドラが新たな場所で第2の人生を歩むこととなりました。引き続き市民の皆様に親しんでいただけるよう移設後の活用を楽しみにしていただければと思います」



2024年11月に運行を終えた火の山ロープウェイの2基のゴンドラについて、下関市は保存を求める市民の声を受け「今後も市民に親しまれること」を条件に、無償での譲渡を募っていました。





法人、団体、個人のあわせて10件の応募があり抽選で譲渡先を決定しました。「まんじゅ号」の譲渡先は、市内の飲食業＝「ヒマココ合同会社」です。市内彦島地区で運営している牡蠣小屋の敷地内で、個室飲食スペースとして、利用するということです。また「かんじゅ号」は、市内の建設業＝「寿工務店」で、市内上新地のモデルハウス敷地内で、交流・休憩スペースとして利用するということです。市によりますと、2社とも、「面影を残したまま活用したい」 という意向を示しているということです。今後は市と2社との間で覚書を締結し、6月下旬にゴンドラの移設を行う予定です。