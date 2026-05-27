5月19日、1軍に復帰した佐々木泰選手。気持ちが前面に出たプレーの裏側には新井監督の言葉がありました。



まさに気持ちで放った一打だった。先週、1軍に帰ってきた。



■広島東洋カープ 佐々木 泰 選手

「プレーできる準備は怠らないようにやっていきたい。」



与えられた3打席で快音は響かず、そのままベンチに退いた。途方に暮れていたその時だった。新井監督が歩み寄った。





■広島東洋カープ 佐々木 泰 選手「『ピッチャーとの勝負ができていない』と監督から助言頂いたので、自分の中でも自覚する部分はあった。」このままでは何も変わらない。2週間前大野練習場で、もがき続けていたあの日も自らを、こう見つめていた。■広島東洋カープ 佐々木 泰 選手（2軍降格時）「熱くなって打席に入るというよりかは、形がどうのこうの意識しながら打席に入っていたので、その時点で負けだなと思った。」結局、新井監督の言葉はイニングが終わっても続いた。これで吹っ切れた。翌日、指揮官は佐々木の奮起に期待した。最大の見せ場は6回の第3打席。得点圏にランナーを置いても考えはシンプルだった。■広島東洋カープ 佐々木 泰 選手「ピッチャーに負けない。しっかり打つという気持ちを強くもっていけました。」初球、そして2球目、思わず顔をしかめた。■広島東洋カープ 佐々木 泰 選手「少し打ち損じた感じはあったが、そこで切り替えられたのが良かった。」追い込まれても、新井監督の言葉に立ち返ることができた。■広島東洋カープ 佐々木 泰 選手「食らいついて1本出したいと思っていたところで出たので、そういう感情が出た。」余計なことは考えない、ピッチャーと対峙する、その気持ちで勝った一打だった。Q.SNSでもかっこいいというコメントがあったが？■広島東洋カープ 佐々木 泰 選手「格好良かったです。」【2026年5月27日 放送】