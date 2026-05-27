27日はカワウソへの理解を高めてもらう日＝「世界カワウソの日」で、県内の動物園ではカワウソの日にちなんだイベントが開かれました。



このうち周南市の徳山動物園では「獺祭り2026」が開かれました



このイベントは多くの人にカワウソに興味を持ってもらおうと毎年5月最終水曜日の「世界カワウソの日」にあわせて開かれているものでことしで3回目となりました。



イベントの目玉はなんといってもカワウソへの「餌やり体験」





好物の「ワカサギ」を直接手渡しすることができます。河野 輝 記者「それでは私もエサやり体験挑戦してみたいと思います！すごいです！まるで人間のようにスッと取って食べてくれました」現在、徳山動物園では「コツメカワウソ」計11匹が暮らしていますが野生のコツメカワウソは生息地の東南アジアの環境破壊や密輸の増加などにより1990年代からの30年間で個体数がおよそ30パーセント減少したとされています。「世界カワウソの日」にはカワウソの保全の意識を高めてもらおうと世界中の動物園でイベントが開かれています。来園者「かわいらしい一面もありつつも豪快にエサを運ぶ場面もあったので非常に楽しかった」「手を伸ばしてエサを取っている姿を間近で見れたのでより好きになりました」また普段は飼育員しか入ることができないバックヤードの見学やカワウソの足跡を用いた巾着づくりも行われ、カワウソ好きの参加者たちにとってたまらないひとときなったようでした。