新潟県新発田市の園児が長くて太い“アスパラガス”の収穫に挑戦しました。

5月27日、新発田市の農業用ハウスに元気よく挨拶してやってきたのは、地元・中井保育園の年長の園児たち。



県内一の出荷量を誇る新発田産アスパラの生産者・斎藤健太郎さんに、まずは気になる疑問を投げかけます。



【園児】

「ピンクのアスパラはありますか？」



【生産者 斎藤健太郎さん】

「ピンクに見えるかな？紫アスパラガスと言うんだけど」



そして、いよいよ初めての収穫体験です！長いアスパラの根本をハサミで切るようにと教えてもらうと…



【杉山萌奈アナウンサー】

「アスパラを収穫するために園児たちは保育園から自分のハサミを持ってきました。上手にジョキッと切れるでしょうか？」



太いアスパラにハサミを入れて力いっぱい切りました。



【園児】

「切れた～硬かった。下は太い、上が細い。（Q.アスパラは好き？）嫌いだけど食べた」



地元の特産に触れ、生産者への感謝の気持ちを持ってほしいと、中井保育園が企画した収穫体験。



【園児】

「（Q.自分で収穫してどんな気持ち？）楽しい。大変だった、暑かった」



【園児】

「（Q.収穫したアスパラはどう食べる？）えっと～…チャーハン！」



【生産者 斎藤健太郎さん】

「きょう体験してくれたことで、アスパラだけではなく農業にも少しでも興味を持ってくれたら」



園児たちは5本ずつ収穫し、自宅に持ち帰ったり、28日の給食で“おひたし”にして食べたりする予定です。