VTuberグループの「あおぎり高校」のホームページが更新されました。

【映像】「あおぎり高校」HPの全文

「あおぎり高校職員室よりみなさまへ（藤井プロデューサー退任のお知らせ）

このたび「あおぎり高校」に約8年間携わってきた藤井慎一郎がviviONを退職し、プロデューサーを退任することとなりましたので、みなさまにご報告をさせていただきます。

藤井プロデューサーは「あおぎり高校」の運営会社であった株式会社クリエイトリングの代表を務め、『VTuber（事務所）あるある』のショート動画をはじめとして「あおぎり高校」の数多くの動画制作に携わり、プロジェクトの最前線に立ち続けてきました。

色々なことが手探りで紆余曲折した約8年間でしたが、ファンのみなさまの熱量と、所属メンバーたちの頑張り、そして何より藤井プロデューサーの尽力のおかげで「あおぎり高校」はここまで大きくなることが叶いました。

その藤井プロデューサーがプロジェクトから離れることで、今後「あおぎり高校」の公式チャンネルで投稿されるコンテンツの内容にも影響が出ることとなります。時にはもどかしく思われるような変化もあるかもしれません。

しかしながら、すでに「あおぎり高校」は新たな未来に向けて走り出しています。藤井プロデューサーが退任したあとも変わらず、所属メンバーたちのサポートはこれまで以上に強化していく所存です。

これからの未来に向けて、視聴者やファンのみなさまに引き続き「あおぎり高校」のコンテンツを楽しんでいただくためにも、プロジェクト一同、邁進していきます」

（『ABEMA NEWS』より）