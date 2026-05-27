漫才コンビ「黒帯」のてらうち（38）大西進（38）が27日、大阪市内で「M−1グランプリ2025スペシャルツアーファイナル」の取材会を行った。

公演は6月3日、ジーライオンアリーナ神戸と同12日、東京ガーデンシアターで行われ、昨年のM−1王者たくろう、ドンデコルテ、豪快キャプテン、エバース、カベポスター、例えば炎らも出演。神戸会場のキャパが最大6000人と聞いたてらうち、大西は「そんなに広いんですか？ 漫才の会場としたら、異常ですね。M−1もちょっと調子に乗ってるのかな」とジョークを交えて笑った。

昨年、M−1ラストイヤーで初の準決勝進出。今年はコンビ歴16年目以上が対象のTHE SECONDに初挑戦し見事、グランプリファイナルに進出した。「M−1に勝てなかった負け犬の大会ですから」と、大西はいつもの憎まれ口。てらうちも「M−1ツアーはギャラがめちゃ安いと聞いていたけど、それほどではなかった」と「らしさ」全開だった。

ここまでのM−1ツアーでは、東京の芸人や吉本以外の芸人とも交流。「あるとき楽屋で財布をなくしまして。M−1ツアーでいっしょだった某芸人が怪しいとにらんでいましたが、あとでタクシーに置き忘れたと判明しました」と、大西は秘話を明かした。